抗「疫」無效！篩出無症罵彰化 「為民服務」先搞懂政治ABC？! 18:122020/08/21 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抗「疫」無效！篩出無症罵彰化 「為民服務」先搞懂政治ABC?! Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抗「疫」無效！篩出無症罵彰化 「為民服務」先搞懂政治ABC?! 抗「疫」無效！篩出無症罵彰化 「為民服務」先搞懂政治ABC?! (有影) #彰化 #疫情 #篩檢 #新聞深喉嚨 也許您會感興趣 推薦閱讀 美日能台灣為何不能 防疫SOP亟需修改 公衛專家疾呼 入境普篩 04:102020/08/21 生活新聞 陸媒：再三「翻車」 台灣疫情還捂得住嗎？ 09:122020/08/21 兩岸 彰化衛生局採檢案吵什麼？正反論點一次看懂 13:022020/08/21 政治 彰化衛生局再爆爭議 強抽醫護血普篩 09:472020/08/21 生活 沈富雄酸陳 劍指台大公衛幫 04:102020/08/21 生活新聞 不知道彰化縣篩檢 陳時中曝資料庫：1470人無症狀 08:352020/08/21 政治 堅拒入境普篩 陳時中怕啥 04:102020/08/21 時論廣場 沒檢出危及社區 莊人祥：少年傳染力低 04:102020/08/21 生活新聞 戳破防疫泡泡 有功無賞還要賠 04:102020/08/21 生活新聞 彰化主動採檢目的為何？醫揭真相：關鍵在「一張紙」 11:322020/08/21 生活 有影熱門新聞 實測「指月亮被割耳朵」 下場血腥慎入 - 趣味 - 有影 台灣垃圾車獨特文化紅到海外 老美佩服不已 - 生活 - 有影 地瓜葉牛奶治「三高」？營養師說分明 - 生活 - 有影 小狗愛亂跑怎麼辦？女主人這招太猛了！ - 趣味 - 有影 亞馬遜原始土著看到無人機 真實反應很珍貴 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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