【玩FUN飯】必比登推介萬華美食 飄香半世紀的銅板好滋味

2020年必比登推介指南，位在萬華就有三間入榜，其中兩間位在華西街，另一間則位在艋舺祖師爺廟的旁邊，這次《玩FUN飯》實際來到萬華帶大家品嚐這飄香超過半世紀的好滋味。

【玩FUN飯】必比登推介萬華美食 飄香半世紀的銅板好滋味

位在華西街的「昶鴻麵點」和「源芳刈包」到了用餐時間大排長龍，老闆的手從沒停過，雖然忙碌，但臉上始終掛著親民的笑容面對每一位客人，一碗碗熱騰騰的招牌湯麵以及必點小菜端上桌就立刻香味撲鼻，用大骨熬煮的濃郁湯頭混合著油蔥酥的香氣，讓人一口接著一口。而隔壁的源芳刈包蒸籠不斷冒起裊裊炊煙，老闆依客人喜好在滷鍋內挑選著金黃油亮的滷肉，包裹在刈包裡一層層加上酸菜再撒上花生粉最後放入香菜，一口咬下，看似肥滋滋的滷肉在嘴裡就像棉花糖似的化開，就是這傳統的好味道令人愛不釋手。位在艋舺祖師爺廟旁的「一甲子餐飲」則是以控肉飯而聞名，一端上桌就被大大一塊控肉給吸引，完全覆蓋底下的配菜以及白飯，鹹香的老滷香味吃上一整塊都不嫌膩。

【玩FUN飯】必比登推介萬華美食 飄香半世紀的銅板好滋味

萬華是個美食富裕的地方，不僅傳承了代代的好滋味，就連老闆的人情味也十分濃厚，還沒品嚐過的朋友不妨也到萬華走一回。

(有影)