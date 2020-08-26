李道堅墓道壁畫修復，對研究唐代的政治、藝術、文化等領域提供豐富的實物資料。

陝西西安考古研究所完成唐代李道堅陵墓壁畫的第一階段修復。新修復的壁畫刻有文官與朝廷女士的圖像，反映出唐代文化的包容與開放性。陝西考古研究所副研究員嚴靜表示，研究所將結合模擬復原技術，把壁畫缺失的部分補齊，這對於文物的美學及未來展覽有所幫助。

唐代（618-907年）的皇家陵墓中，壁畫受到特別的關注，因反映其時代的社會風俗和精神追求。此次修復的陵墓為唐高祖重孫李道堅，曾擔任宗族、司法、外交等職位，李道堅墓位於陜西渭南市富平縣西南，在唐高祖獻陵陪葬區範圍內，該墓被盜嚴重，陜西考古研究院於2017年對該墓進行搶救性發掘，穩定後便開始對墓葬壁畫進行保護與修復。

對墓葬壁畫進行保護與修復。

據了解，盜擾和破壞使墓中陪葬品多已不存，僅出土墓志及一批陶俑。被盜和水浸因素，導致部分壁畫脫落，但殘餘壁畫內容仍十分豐富。嚴靜說，此次修復困難之處在於壁畫有嚴重的錯位和斷裂情況。

為延長壁畫在修復後的使用壽命，工作人員除了在修復過程中使用傳統材料加固壁畫的背面外，另研究和測試新材料。修復時將納米氫氧化鈣材料應用壁畫殘塊的加固中，並使用計算機模擬復原技術將壁畫中缺失的部分進行模擬修復。

納米氫氧化鈣材料應用壁畫殘塊的加固上

李道堅墓道壁畫修復，將為後續壁畫的保護和修復提供材料和技術支持，修復後的壁畫則對研究唐代的政治、藝術、文化等領域提供豐富的實物資料。

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