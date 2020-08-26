大陸海南首次在甘肅省敦煌市舉辦南海水下文物的展覽。

本月15日，大陸海南首次在甘肅省敦煌市舉辦南海水下文物的展覽。展覽分為四部分，其中，重要出水文物及展品共240餘件（套），綜合性地展現南海海洋文明，同時也全方位展示豐富的水下文化遺產，向公眾呈現海上絲綢之路的悠久歷史。

展覽主辦方以及舉辦地點是本次特色，前者海南省是海上絲綢之路重要節點，而後者敦煌莫高窟則位於古代路上絲綢之路的關口要塞，不僅是東西方之間貿易，更是宗教和文化交流的中心。使參觀者能夠突破時間和空間的限制，在陸地絲綢之路的關鍵地區感受海上絲綢之路的輝煌。

展覽其中，近60件來自「華光礁I號」沉船遺址的瓷器排列整齊。據講解員秋穎介紹，華光礁I號上出水的眾多瓷器中，粉盒超過3000件，它不僅是當時國內的熱賣品，也是海外市場上數一數二的「銷量王」。

當時「銷售王」粉盒。

宋代「華光礁Ⅰ號」沉船，首次發現於1998年，較為完整的水下考古發掘是在2007年3、4月間進行的。由於遺址受到過破壞，沉船向西傾斜，以瓷器為主的遺物主要集中在沉船西部。在燈光之下，近千年的南宋瓷瓶、瓷碗、瓷盤、粉盒等精美的線條及花紋，充分反映宋元時代南海陶瓷貿易發展的階段性特徵，也體現當時時期東南沿海地區製瓷手工業的發展和繁榮。

瓷片殘骸

敦煌研究院院長趙聲良表示，此次展覽使觀眾了解更多南海祖先為海上絲綢之路的暢通所做出的貢獻，而文化的交織產生多元、共存的社會，更是絲綢之路最寶貴的財富。

(有影)