拿到一手爛牌 也要玩得漂亮！ 「絕對領域」粉紅叔勇做自己(影片來源／一件襯衫)

粉紅色給人浪漫和樂觀的感覺，但被貼上「喜歡粉紅色」標籤的男性，常因社會上的刻板印象而遭受到異樣眼光。一名熱愛粉紅色的40歲外送員男子「伊醬姊姊」表示，若是人生是場遊戲，他似乎選到難度最高的等級：放錯性別、沒有姣好的臉蛋與身材。但是拿到一手好牌的人不厲害，拿到什麼牌都能打贏的人才厲害。

伊醬曾遭客戶直言，不敢吃他送的餐。(圖片來源／一件襯衫)

喜歡粉紅色到走火入魔的伊醬，瘋狂到職業也必須是粉紅色，因此她選擇做一名外送員。此外，因為他特別的身分，在工作過程或生活中，時常碰壁，除了時常接收鄙夷嘲笑的眼光外，甚至有客戶嫌棄因為他的外表而不敢吃他送的餐。但伊醬仍保持樂觀、一笑置之。

喜歡粉紅色的伊醬，瘋狂到職業也必須是粉紅色(圖片來源／一件襯衫)

他樂觀積極的面對所有的負評。

若是人生是場遊戲，伊醬似乎不小心選到難度最高的等級：放錯性別、沒有姣好的臉蛋與身材。但他笑著說，拿到一手好牌的人不厲害，拿到什麼牌都能贏的人才厲害。不論是美麗與醜陋，再糟糕的世界，都能用自信與堅定的粉色力量讓一切變得可愛。

(有影)