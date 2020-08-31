粉紅色給人浪漫和樂觀的感覺，但被貼上「喜歡粉紅色」標籤的男性，常因社會上的刻板印象而遭受到異樣眼光。一名熱愛粉紅色的40歲外送員男子「伊醬姊姊」表示，若是人生是場遊戲，他似乎選到難度最高的等級：放錯性別、沒有姣好的臉蛋與身材。但是拿到一手好牌的人不厲害，拿到什麼牌都能打贏的人才厲害。
喜歡粉紅色到走火入魔的伊醬，瘋狂到職業也必須是粉紅色，因此她選擇做一名外送員。此外，因為他特別的身分，在工作過程或生活中，時常碰壁，除了時常接收鄙夷嘲笑的眼光外，甚至有客戶嫌棄因為他的外表而不敢吃他送的餐。但伊醬仍保持樂觀、一笑置之。
若是人生是場遊戲，伊醬似乎不小心選到難度最高的等級：放錯性別、沒有姣好的臉蛋與身材。但他笑著說，拿到一手好牌的人不厲害，拿到什麼牌都能贏的人才厲害。不論是美麗與醜陋，再糟糕的世界，都能用自信與堅定的粉色力量讓一切變得可愛。
(有影)
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