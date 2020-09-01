「萊」勢洶洶！豬肉製品強制標示 業界：難百分百落實 19:402020/09/01 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》「萊」勢洶洶！豬肉製品強制標示 業界：難百分百落實 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》「萊」勢洶洶！豬肉製品強制標示 業界：難百分百落實 《新聞深喉嚨》「萊」勢洶洶！豬肉製品強制標示 業界：難百分百落實 (有影) #豬肉 #萊豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲視察大新國小午餐 重申中小學午餐一律採用國產豬肉 13:482020/09/01 寶島 陳玉珍為反美豬 立院攔截捷克參議員 12:192020/09/01 政治 迪化街成產地標示示範區？陳時中：因散裝食品較多 14:512020/09/01 生活 王定宇稱馬英九留美每周吃豬腳 馬辦回擊：70年代沒有瘦肉精 大腦是個好東西 16:062020/09/01 政治 美豬叩關 豬農促產地標示明確 04:102020/09/01 地方新聞 美豬牛進口如何取信於民？陳吉仲：絕對落實強制標示 13:352020/09/01 生活 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 蔡政府開放美豬牛進口 柯P最想問這件事 12:112020/09/01 政治 配套挺中央 南市基隆籲愛用國產豬 04:102020/09/01 生活新聞 開放瘦肉精美豬挨轟 台大名醫揭「類似成分藥」：孕婦都在吃 08:002020/09/01 生活 有影熱門新聞 時事 -政治 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 拿到一手爛牌 也要玩得漂亮！ 「絕對領域」粉紅叔勇做自己 - 生活 - 有影 《天龍八部》阿紫為何會瞎？背後真相讓人哭笑不得 - 戲劇 - 有影 貓膩？!瘦肉精僅佔美豬22％ 可是時中...美國人不吃恐全輸台！ - 時事 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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