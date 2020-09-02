瘦肉精有多毒？ 吳家誠：「萊」是基因毒 干擾神經、賀爾蒙系統！ 21:092020/09/02 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瘦肉精有多毒？吳家誠：「萊」是基因毒 干擾神經、賀爾蒙系統！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瘦肉精有多毒？ 吳家誠：「萊」是基因毒 干擾神經、賀爾蒙系統！ 瘦肉精有多毒？吳家誠：「萊」是基因毒 干擾神經、賀爾蒙系統！ (有影) #瘦肉精 #賀爾蒙 #新聞深喉嚨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低價美豬牛襲台 大成、卜蜂剉咧等？ 13:162020/09/01 財經 瘦肉精大量吃才會出事？ 醫：長期低劑量危害更大 15:592020/09/01 生活 瘦肉精有多可怕 蘇一峰：對心臟絕對有影響 11:402020/09/01 生活 蔡政府讓川普又爽又怒？ 04:102020/09/01 時論廣場 吃到瘦肉精美豬會中毒？專家曝真相：需符合1條件 15:512020/09/01 生活 美國豬開放豬農憂生計 喊話蔡政府：我們只想吃得飽 12:122020/09/01 政治 豬農憂美豬比口蹄疫還致命 04:102020/09/01 生活新聞 彰雲農揚言北上放生豬仔抗爭 04:102020/09/01 生活新聞 台中美豬進口 藍促食安嚴把關 04:102020/09/01 地方新聞 王定宇稱馬英九留美每周吃豬腳 馬辦回擊：70年代沒有瘦肉精 大腦是個好東西 16:062020/09/01 政治 有影熱門新聞 時事 -政治 瘦肉精有多毒？ 吳家誠：「萊」是基因毒 干擾神經、賀爾蒙系統！ - 時事 - 有影 酒後「牽行機車」算酒駕！ 律師：發動引擎是關鍵 - 時事 - 有影 從美國飛回來台灣！開箱機場到防疫旅館實錄 - 生活 - 有影 子彈打到人的肌肉會如何 親自實驗給你看！ - 趣味 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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