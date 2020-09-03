23歲放棄200萬年薪 金融高材生選擇回台灣種田

年輕人對於未來總有許多憧憬，在大城市裡做著喜歡的工作、追逐自己理想中的人生，可能輕鬆愜意，可能歷盡困苦，倘若人生到了最後，你想見到的是誰？看到怎樣的風景？那就是你所珍惜的事物。

家人給予的擁抱 是最溫暖的

在成長的過程中，不停的在「離家」。小時候想要逃離偏遠的家鄉，長大後想逃離這個國家，「外面的世界比較精彩、比較漂亮」我們這樣想，嚐盡外面五光十色的生活，對於未來的想像都不是發生在自己的家鄉。

汗水滴下的瞬間 是豐碩成果的開始

家鄉，是很多人羽翼豐滿後，急著想逃離的地方。這裡沒什麼機會，卻有很多抱怨；家鄉雖然安穩，但沒什麼活力，每個人都堅守著自己的崗位，安逸的過每一天；家鄉好像不跟你談夢想，只要你做著朝九晚五的工作，平安回家就好。

1991年出生的Jordan，一直都嚮往著歐美國家的一切，成績優異的他帶著英國碩士畢業的光環，離開台灣，在倫敦的金融圈，做著一份夢寐以求的工作。然而他的母親罹患癌症，讓他決定放棄國外夢想的工作，才發現千山萬水，都不及一條回家的路，回到這塊孕育他二十多年的土地。

因為曾經離開台灣，反而讓他更加了解，這片土地才是最好的地方。現在的他依然在追逐自己的夢，背負著夥伴的期待，堅持初衷，傳遞這塊土地的美好與溫暖。

(有影)