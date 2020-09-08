「大部分國家都用ppm」阿中輕鬆帶過 「四捨五入」放寬免說明？ 18:202020/09/08 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》「大部分國家都用ppm」阿中輕鬆帶過 「四捨五入」放寬免說明？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「大部分國家都用ppm」阿中輕鬆帶過 「四捨五入」放寬免說明？ 《新聞深喉嚨》「大部分國家都用ppm」阿中輕鬆帶過 「四捨五入」放寬免說明？ (有影) #ppm #標準 #放寬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－美牛開啟了台美BTA？日韓經驗的啟示 04:102020/09/08 專題周報 國家隊有未爆彈？ 費鴻泰轟陳時中：為何還要等兩周才公布 00:192020/09/08 政治 網傳蔡政府部長級會議吃7000元便當？蘇揆：我也想吃吃看 11:182020/09/08 政治 阿中都不知道!？加利口罩、美萊豬、豬油標示.. 政風處人呢？ 18:132020/09/08 短評 要逼中央把關美豬 李俊毅：難道讓各縣市設海關？ 23:322020/09/08 政治 原來我有焦慮問題！醫揭7種人大腦易被操控情緒 07:512020/09/08 生活 彭蕙仙》陳時中的背後好冷 19:302020/09/08 觀點 獨》台中豐原天然氣「連環漏」 修復竟要等1個月 10:562020/09/08 社會 放寬限制！ 日本今起允許台灣等5地長期駐日人員入境 17:112020/09/08 國際 拿陸製口罩混充 陳時中罵加利惡劣：他沒資格在國家口罩隊 16:122020/09/08 生活 有影熱門新聞 花兒與少年第二季：第3期 - 綜藝 - 有影 奇葩動物交配行為 獅子一年需交配3千次才可能懷孕！ - 搜奇 - 有影 他在海底放置小鐵盒 拿起後的恐怖景象讓人放聲尖叫！ - 搜奇 - 有影 4G網路不穩定 真的很要命！5個小撇步 搞定你的網速 - 生活 - 有影 好食記》41-2中秋月餅首選 福建詔安綠豆餅 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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