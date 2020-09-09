抱屈？萊克多巴胺「有點被汙名化」 陳時中：相對安全性高！ 20:152020/09/09 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》抱屈？萊克多巴胺「有點被汙名化」 陳時中：相對安全性高！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抱屈？萊克多巴胺「有點被汙名化」 陳時中：相對安全性高！ 《新聞深喉嚨》抱屈？萊克多巴胺「有點被汙名化」 陳時中：相對安全性高！ (有影) #美豬 #萊克多巴胺 #汙名化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百億養豬基金如何用？中央畜產會今召開座談會 10:172020/09/09 生活 中時社論》口罩吹牛皮 疫苗靠膽量？ 20:152020/09/09 中時社論 敢說實話？綠委口中的美豬已成好豬 黃暐瀚舉3例開酸 13:362020/09/09 政治 NBA》獎項不沾身 吉米巴特勒用實力打臉 10:552020/09/09 體育 台美BTA換什麼 藍委批霸凌條約 04:102020/09/09 政治要聞 短評／中央地方豬事不順 04:102020/09/09 時論廣場 國民黨文傳會「美豬油脂標不標示？政策反覆，作業倉促！」記者會 16:212020/09/09 政治 百億養豬基金8大方向確定！豬協要求「專款專用」「白紙黑字」 15:572020/09/09 生活 羅智強拿食藥署說明 打臉1450及陳時中 10:312020/09/09 政治 前白宮安全顧問示警 疫後印太衝突性升高 04:102020/09/09 國際大事 有影熱門新聞 尺度煽情太惹火？這些韓國女團MV竟都遭禁播... - 明星 - 有影 如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒 - 生活 - 有影 原來洗牙是這樣 從醫生視野看洗牙狀況 - 生活 - 有影 神！超級省錢 高麗菜放水杯「菜生菜」 - 中天 - 有影 揭秘！王傑被下毒毀嗓的真相是... - 音樂 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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