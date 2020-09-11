受千萬寵愛？鍾沛君：陳菊護丁允恭的臉「我是親眼看過」 18:402020/09/11 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受千萬寵愛？鍾沛君：陳菊護丁允恭的臉「我是親眼看過」 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受千萬寵愛？鍾沛君：陳菊護丁允恭的臉「我是親眼看過」 受千萬寵愛？鍾沛君：陳菊護丁允恭的臉「我是親眼看過」 (有影) #新聞深喉嚨 #丁允恭 #陳菊 #鍾沛君 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 丁允恭請辭避風頭？ 黃創夏怒罵可恥：千萬要永不錄用 12:072020/09/11 政治 丁允恭事件蓋過美豬救了民進黨？ 柯志恩酸：功在黨國 17:252020/09/11 政治 陳時中會參戰台北市長？黃暐瀚打臉：他實在消耗的太快了 09:512020/09/11 政治 丁允恭出現了！神隱多日首發聲：深感茫然與懺悔 11:482020/09/11 政治 丁允恭是誰帶到台北？陳菊：賴清德看中引薦到行政院 若知情早就要丁離開團隊 19:072020/09/11 政治 評丁允恭醜聞 網譏范雲「范總機」上身：難怪被韓國瑜電爆 10:382020/09/11 政治 葉匡時合體王淺秋 爆高雄綠營議員應該「最懷念韓國瑜」 07:572020/09/11 政治 鍾沛君：親身體驗陳菊護著丁允恭的臉 21:032020/09/10 政治 丁允恭辦公室嘿咻為何現在才噴發？菊系議員終爆真相 17:532020/09/11 政治 張雅屏揭丁允恭過往：誰讓渣級「情色海牛」任要職？ 10:132020/09/11 政治 有影熱門新聞 受千萬寵愛？鍾沛君：陳菊護丁允恭的臉「我是親眼看過」 - 時事 - 有影 史上最可怕恐攻911 18個恐怖瞬間畫面 - 綜合 - 有影 露營沒帶酒精爐怎麼辦？ 教你用易開罐就搞定 - 生活 - 有影 《DD52》颳起偶像女團旋風 高凌風女兒「超齡」圓星夢 - 娛樂 - 有影 這個世界好複雜！網紅教你如何辨識「綠茶婊」女生 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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