被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ 21:052020/09/14 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ 被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ (有影) #新聞深喉嚨 #陳時中 #小巨蛋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中不認美豬換國際地位 網譏：用市長人格說話？ 19:022020/09/14 生活 國民黨智庫質疑 美豬能換得台美FTA嗎？ 17:182020/09/14 政治 陳菊赴日慶生遭爆壓新聞？網：盯著她打就對了 17:372020/09/14 政治 陳時中選北巿長？蘇貞昌：他不論做什麼事都是大熱門 10:362020/09/14 生活 陳時中選北市長？蘇揆：他做啥都大熱門 10:412020/09/14 政治 汪小菲遭拍深夜喝醉摟長髮妹 親上火線回應 18:422020/09/14 娛樂 專訪／楊乃文四度叩關金曲歌后！無緣技術類獎項「不相信我屌到超越製作物」 19:472020/09/14 娛樂 陳時中登小巨蛋開唱 蘇貞昌稱羨：被政治耽誤的歌手 10:162020/09/14 生活 霹靂舞配歌仔戲 體表會東西衝突全新體驗 20:092020/09/14 體育 陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險！ 18:482020/09/14 生活 有影熱門新聞 無視警告堅持戲水 18人慘遭暴漲溪水沖走 - 綜合 - 有影 被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ - 時事 - 有影 國外男子開車行經山谷 意外目睹山洪爆發的驚險一刻！ - 搜奇 - 有影 超噁心影片爆紅！史上最大扁桃腺結石被取出 - 搜奇 - 有影 別再喝這些桶裝水 看完分析後真的太可怕了！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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