許多離鄉背井的年輕人，懷抱著理想來到都市打拼，就算日日夜夜地加班，也想要證明自己，即便下班走在空無一人的大街上，倒也能享受其中奮鬥的浪漫。逐漸習慣都市生活的漂流青年們，回家的距離卻是越來越遙遠，這是許多離鄉背景的人們的生活寫照。

「奇步應用」創辦人謝宜伶和老公，有個大家口中認定成功的工作，雖然工作辛苦但是很有成就。身在異鄉的兩人互相扶持陪伴，準備迎接充滿未知與可能性的人生旅程。只是，當新生命降生在家中，兩人也勢必重新審視這段旅程，是否應該帶著孩子回到故鄉？是個艱難的問題。

在科技業工作的謝宜伶有著一份穩定高薪的工作

謝宜伶童年最快樂的回憶，就是在彰化老家陪著阿嬤一起做雨傘代工，那種與家人相處的幸福畫面，是她童年最難忘的記憶。歲月如梭，她現在也成為孩子們的媽媽，對於夫妻倆忙於工作疏於小孩的成長、陪伴，開始思考創造幸福的家庭對於孩子的重要性。

家庭中的幸福來自於與家人的陪伴及成長

回到彰化的他們利用科技專業創立了「彰化旅行＋」，推廣彰化在地景點，期望更多遊客到彰化時，能更深入地體驗當地文化和歷史。串連更多彰化在地店家，讓這群為在地付出的同鄉人被看見。對他們來說，比起追求一個人的成就，他們更希望的，是一群人一起變好，也讓孩子認識孕育爸媽的土地。

運用新科技，期望更多遊客遊玩時，也能體驗當地文化和歷史

智慧城鄉，給你我回鄉築巢的勇氣，科技讓城鄉沒有距離，給那些嚮往回家卻又躊躇的異鄉人們一點力量，讓回家的路途不再遙遠。家，一樣可以是你發光的地方。

(有影)