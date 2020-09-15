把秋水望穿.. KMT等嘸道歉遭譏要飯 車輪黨又成箭靶！ 20:182020/09/15 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 把秋水望穿.. KMT等嘸道歉遭譏要飯 車輪黨又成箭靶！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 把秋水望穿.. KMT等嘸道歉遭譏要飯 車輪黨又成箭靶！ 把秋水望穿..KMT等嘸道歉遭譏要飯 車輪黨又成箭靶！ (有影) #新聞深喉嚨 #KMT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孕妻被狠夫推下懸崖 他先環抱親吻後惡狠狠罵：妳去死吧 10:432020/09/15 兩岸 謫花──再詳張愛玲 04:102020/09/15 藝文副刊 傲慢藏不住 他曝陳時中：一個地方露出馬腳 12:492020/09/15 政治 領養比特犬與家中藏獒廝殺 全身傷被棄養憨笑看主人離開 08:412020/09/15 萌寵 想要大肌肌必備！盤點網路最夯十大即食雞胸肉品牌 11:182020/09/15 美食 不以政黨名義出席海峽論壇 李俊俋批藍：何必當初？ 19:362020/09/14 政治 陳時中沒去公聽會卻唱上小巨蛋 鄭麗文怒轟：比天王還天王 15:282020/09/15 政治 慘遭柯文哲無情切割 愛將董德堉心冷求去爆內幕 08:442020/09/15 政治 劈腿多人、逼墮胎毀仕途 她斷丁允恭「無法發洩」下場可怕 09:572020/09/15 娛樂 陳時中缺席美豬公聽會 王世堅：要搞清楚這點 18:362020/09/15 政治 有影熱門新聞 韓前腳走菊派無縫接軌？！李彥秀批：貪腐團隊班師回朝 - 時事 - 有影 《台灣大搜索》白曉燕案外一章：「被遺忘的林姓男童」遭綁成「懸案」！ - 中天 - 有影 「愛江山更愛美人」夢幻對唱 吳蕚洋、李麗芬合體 - 娛樂 - 有影 「饒了我吧」跳蛋初體驗 另類街頭實測羞翻天 - 搜奇 - 有影 你知道「赫麥」嗎？身為年輕人的你還不知道就low掉了！ - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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