剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ 18:122020/09/17 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ (有影) #國際 #經濟 #貿易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ 18:122020/09/17 時事 高調宣傳惹怒美方致經濟對話取消？總統府：絕非事實 13:372020/09/17 政治 台灣太高調致美方取消經濟對話？蘇貞昌：台美關係一直都很好 17:342020/09/17 生活 次卿訪台不談經濟刻意低調？綠委反駁：貿易、供應鏈都會交流 14:122020/09/17 政治 美次卿訪台 智庫聯手為台美BTA談判加溫 17:312020/09/17 財經 美國務院次卿訪台沒經濟對話 江啟臣批綠勿把外交工作當成大內宣 16:512020/09/17 政治 國務院次卿柯拉克今日訪台 台美斷交後首見 09:182020/09/17 政治 美次卿還未抵台 負面消息滿天飛 14:272020/09/17 政治 柯拉克訪台沒經濟對話 府：盼此行有助對話順利展開 11:422020/09/17 政治 美國務院次卿柯拉克抵台 19日參加李前總統追思禮拜 18:202020/09/17 政治 有影熱門新聞 俄羅斯美女安妮推裸寫真 化身廚娘大秀美臀 - 娛樂 - 有影 白色旋轉木馬拆光！ 高市府將再蓋一座5月亮相 - 生活 - 有影 男子省錢自製空調 效果打臉市售冷氣！ - 搜奇 - 有影 史上最可怕恐攻911 18個恐怖瞬間畫面 - 綜合 - 有影 流傳百年的甩手療法 甩一甩百病都能治！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。