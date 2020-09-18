人民的怒吼！婦人當街嗆「X蛋」網軍出動起底貼黨工標籤！ 18:292020/09/18 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民的怒吼！婦人當街嗆「X蛋」網軍出動起底貼黨工標籤！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民的怒吼！婦人當街嗆「X蛋」網軍出動起底貼黨工標籤！ 人民的怒吼！婦人當街嗆「X蛋」網軍出動起底貼黨工標籤！ (有影) #新聞深喉嚨 #網軍 #婦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一碗泡麵248元 「威士忌Ｘ泡麵」中秋創意禮盒限量購 13:462020/09/17 消費 傳邀時力退黨員籌組新政黨 林昶佐澄清：是互助會並非新創政黨 13:492020/09/17 政治 泡麵加蛋他叮嚀「蛋要完整」照片曝光網嚇傻：太離奇了 13:462020/09/17 生活 小鬼驟逝震撼演藝圈！國師4月早已神預言 網全起雞母皮 16:012020/09/18 娛樂 蘇貞昌立院報告美豬牛 王淺秋吐真心話 11:052020/09/18 政治 高雄套房月租僅1千 屋內照曝光馬上被秒殺 14:272020/09/18 房市新訊 天堂20週年特別篇、玩家神秘數據大公開 16:092020/09/18 科技 網路互嗆到上街開槍擄人 沒被押的還po文續嗆 15:072020/09/18 社會 陸東部戰區軍演 對台滲透作戰 04:102020/09/18 政治要聞 麥擱罵我媽！新住民孝子談判鳴槍怒吼 10:222020/09/17 社會 有影熱門新聞 100人vs.7女優 荒廢學校上演AV版《全員逃走中 2》 - 搜奇 - 有影 外星人入侵地球的三大原因 最後一個讓人不敢置信！ - 搜奇 - 有影 席捲全世界的「外星人舞」 超狂神人100％神還原 - 趣味 - 有影 《大電鍋小料理》電鍋泡麵超符合懶人料理！ - 生活 - 有影 扁桃腺也會長結石！超可怕扁桃腺結石手術公開 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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