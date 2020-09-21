譴責假消息！農委會抓「台開放使用萊劑」謠言 那自己呢？ 22:072020/09/21 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 譴責假消息！農委會抓「台開放使用萊劑」謠言 那自己呢？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 譴責假消息！農委會抓「台開放使用萊劑」謠言 那自己呢？ 譴責假消息！農委會抓「台開放使用萊劑」謠言 那自己呢？ (有影) #新聞深喉嚨 #農委會 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 領養比特犬3小時全身傷送回 志工怒：動保處無法可罰？ 18:532020/09/21 寶島 中秋將至 應變中心籲民眾留心境外含肉月餅 15:272020/09/21 生活 新型蚵農養殖設施 耐用又減少海廢 18:392020/09/21 寶島 美豬換經貿 侯斥健康不能換 04:102020/09/21 生活新聞 台灣虱目魚價格低迷 漁業署同意辦促銷 17:392020/09/21 寶島 《科學人》撤萊豬廣告 民眾曝心聲：恐毀專業信譽 20:142020/09/21 生活 快評》乾脆開放瘦肉精 21:152020/09/21 短評 小鬼靈堂最後一日 經紀人3度鞠躬哽咽宣布10／6辦追思會 18:482020/09/21 娛樂 中秋將至 應變中心嚴防非洲豬瘟入境 15:142020/09/21 生活 小鬼生前演唱會票只賣一半 陳沂再轟：善良有夠假掰 10:092020/09/21 娛樂 有影熱門新聞 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 藍營出征會是韓國瑜？ 命理師：韓90％當總統 - 時事 - 有影 獨家／何庭歡爆料 歐米嚕記仇竟在韓國瑜面前做「驚人之舉」 - 生活 - 有影 臨停大絕招！ 紅線內停車到底罰不罰？ - 中天 - 有影 旅遊影片怎麼拍？ 教你韓國最流行8種方式 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。