「94奇蹟」不再？「花襯衫、演唱會、睪丸說」將阿中拉下神壇..？ 20:542020/09/22 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「94奇蹟」不再？「花襯衫、演唱會、睪丸說」將阿中拉下神壇..？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「94奇蹟」不再？「花襯衫、演唱會、睪丸說」將阿中拉下神壇..？ 「94奇蹟」不再？「花襯衫、演唱會、睪丸說」將阿中拉下神壇..？ (有影) #新聞深喉嚨 #花襯衫 #演唱會 #94奇蹟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「吃一堆豬睪丸仍蠢」的英文怎說？教育粉專答案讓陳時中臉超腫 07:552020/09/22 政治 韓國瑜選桃園市長勢在必行？網紅曝兩大前提 13:222020/09/21 政治 湖邊尋寶 男竟撿到一顆完整大腦 00:062020/09/22 國際 東北角「排球奇蹟」！ 瑞工光頭王教練受肯定 03:452020/09/21 生活 迎接中秋連假 Netflix推出節日片單讓家人歡聚可共賞 17:362020/09/22 科技 美封殺科技清單 陸中科院迎戰 04:102020/09/22 焦點新聞 學起來！有錢人的3個招財秘密 變身金錢磁鐵 10:252020/09/22 財經 飄流幻境Online羅德島傳說》明日火熱登場 同步祭出多項精彩公測活動及專屬好禮！ 14:552020/09/22 科技 賀軍翔二胎提前剖腹原因曝光！「不想生處女座寶寶」 19:502020/09/22 娛樂 韓國瑜鵝蛋說被攻擊 韓家軍徐正文：處罰阿中部長豬睪丸說？ 07:482020/09/21 政治 有影熱門新聞 穿山甲誤入獅子領地 下場卻讓大家都傻了 - 趣味 - 有影 史上最可怕恐攻911 18個恐怖瞬間畫面 - 綜合 - 有影 鄧福如 Afu【前面路口停 feat.小宇】 - 音樂 - 有影 原來我們平時洗牙的畫面長這樣！ - 生活 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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