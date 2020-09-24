美國優先一條龍？ 挑動台海→軍售→駐軍 是把台當ATM？ 17:362020/09/24 有影 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國優先一條龍？ 挑動台海→軍售→駐軍 是把台當ATM？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國優先一條龍？ 挑動台海→軍售→駐軍 是把台當ATM？ (有影) #美國 #一條龍 #台海 #軍售 #駐軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍駐台藍委曝可能性 網批：要被殖民嗎？軍費誰出？ 10:182020/09/24 政治 台美建交現曙光？街頭訪問戳破民進黨大頭夢 10:592020/09/24 政治 還靠美國重返聯合國？ 04:102020/09/24 時論廣場 解放軍打來怎麼辦？覺青一招「絕妙好計」讓宅神絕望了 09:362020/09/24 政治 張雅屏呼籲當局抗暴 勿打嘴砲 10:522020/09/24 政治 台美關係大好？學者爆關鍵時間：都是迷障 09:202020/09/24 政治 大陸武力攻台？專家曝「2關鍵」分析：不是最佳選項 07:412020/09/24 政治 操盤心法－季底結帳壓力，指數回測季線支撐 04:102020/09/24 證券．權證 被動還擊 何苦花大錢軍購 04:102020/09/24 時論廣場 溫嵐領軍羅美玲、賴銘偉熱唱 高金素梅抱病到場立挺 03:242020/09/24 娛樂 有影熱門新聞 別再喝這些桶裝水 看完分析後真的太可怕了！ - 生活 - 有影 小心！刮鬍子、擠痘痘 傷口感染恐送命 - 中視 - 有影 他曾被外星人帶上飛船6星期！終於解開人類死亡奧秘... - 搜奇 - 有影 Nike的廣告標語《Just Do It》其實來自於一名殺人犯的遺言... - 搜奇 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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