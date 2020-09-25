「不卡案如何交代」 羅志強問20次「多久可審完」都不回答 18:122020/09/25 有影 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「不卡案如何交代」 羅志強問20次「多久可審完」都不回答 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「不卡案如何交代」 羅志強問20次「多久可審完」都不回答 「不卡案如何交代」 羅志強問20次「多久可審完」都不回答 (有影) #羅智強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回應黃智賢批評 羅智強自許永遠的和平派 09:542020/09/25 政治 選舉如失利 川普拒承諾轉移權力 04:102020/09/25 國際大事 綠下修公視董事門檻 陳學聖這樣說 11:192020/09/25 政治 于美人感慨2020太多告別式 04:102020/09/25 娛樂新聞 蔣發動CC系和黃埔系支持孫科 04:102020/09/25 兩岸藝文 從前喊媒體自主 藍委批民進黨雙標 公視董監事審查門檻 民進黨擬下修 04:102020/09/25 政治要聞 要楊翠讀「一桿秤仔」 國民黨：司法途徑遙遙無期 12:222020/09/25 政治 採‧訪‧線‧上－台美BTA還沒開始 04:102020/09/25 專題周報 峨眉湖碼頭沒公廁 想方便好難 04:102020/09/25 地方新聞 疫情升溫變數增 內資撐盤生技旺 04:102020/09/25 證券．權證 有影熱門新聞 五花肉脂肪好薄竟是含「瘦肉精」？ 市售肉品送驗結果出爐 - 時事 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 街頭大聲公 超經典！這些歌曲你中秋節一定要聽 - 音樂 - 有影 你知道智齒是怎麼拔出來的嗎？ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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