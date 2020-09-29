一件襯衫本次邀請了知名Youtuber「阿翰」作為節目來賓，在影片中，阿翰一改平時搞怪的作風，以真實的自己和主持人黃山料坦白自己的愛情觀，和揭露從小被霸凌的過去。在感情裡他一再付出卻總是受傷，但付出就是他感到被愛的方式。希望透過阿翰的故事，可以讓那些在愛情裡犧牲的敗者們知道，你們並不孤單。

阿翰回想過去，儘管受傷害卻依然有愛人的動力

在感情裡，習慣付出的，總成了被拋棄的那一個，獨自收拾狼狽的自己。別人嘲笑他們是愛情裡的輸家，但他們仍樂此不疲，繼續討好、付出、犧牲，既使傷痕累累，但只要可以愛人，依然感覺幸福萬分。

許多人說，在愛情裡卑微的人是不幸的。他們討好愛人，卻傷了自己；他們的快樂悲傷，是由愛人給予；他們努力修正自己，忽略自己真實的樣子，為了在對方廣大的世界中，佔據渺小的一角，受傷、給予，只為換來一點愛。

黃山料說道，儘管自己不完美，最後也會遇到剛剛的人

若是遷就可以讓你快樂，飛蛾撲火的愛情，也是可以很絢麗，再一次次的受傷過後，總會找到自己療傷的方式，溫柔地、堅毅地，再奮不顧身，再相信愛情，為別人而活，也是一種幸福。最卑微的愛情，是討好他，卻傷了自己。是你將他的感受看得比自己重要；是他的情緒牽動著你的言行；是你的快樂由他決定。

一件襯衫創辦人黃山料，於訪談結束後在臉書留下感言表示，大多數人勸說弱勢者，多愛自己，多照顧自己，不過我並不完全認同。因為弱勢者的本性，就是在為愛人付出的過程中，得到自我認同，得到滿足。其實在將自己置於風險中的過程，弱勢者是幸福的。而若他不傾盡所有，他就不是他了。珍惜自己最真實的樣貌。喜歡自己，即使自己不完美，也終將遇見一個剛剛好的人。傷你，也愛你。

(有影)