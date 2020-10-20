台灣人都不敢吃！豬牙齦、鼠佛仔、螞蟻蛋捲她大啖一波

台灣是出名的美食天堂，世界各地的饕客絡繹不絕來到台灣，就是想要嘗嘗不一樣的味道。TLC全新美食節目《怪食物日記》，堪稱亞洲版的《古怪食物》，主持人不是Andrew Zimmern安德魯席莫，而是頂著招牌齊瀏海、看見怪異美食就眼睛發亮的高挑美少女-Rosalyn lee羅莎琳李(小名Rozz羅絲)，身為一位狂熱的美食旅行家，羅絲秉持「活著就是要吃東西，凡事都要至少嘗試過一次」的「無懼老饕」精神，從黏稠的沼澤蠕蟲，到奇特的生活美食，帶全世界旅遊迷一窺亞洲最奇特的美食。

大膽的主持人Rosalyn lee羅莎琳李挑戰各種亞洲古怪食物（圖片／TLC提供）

首集羅絲就帶觀眾探訪著名的「台南鱔魚意麵」，開啟在台灣《怪食物日記》第一站！這一道擁有百年歷史，緣於福州的料理，是便宜的農家菜，用的是肌肉發達，長相滑溜如蛇的鱔魚。鱔魚工廠許全輝先生從挑選並處理大小合適的鱔魚開始，到融入甜滋滋的台式調味，將鱔魚烹調成爽脆彈牙的珍貴佳餚。

鱔魚滑溜就像蛇一樣（圖片／TLC提供）

而提到怪食物，神奇又詭異的鱉湯肯定榜上有名，「雞仔豬肚鱉」是充滿歷史感的正宗台灣名菜。湯裡集結三種肉品，慢燉烹調出神奇的湯品美味。在驚悚地處理雞、鱉與豬肚之後，將鱉塞去骨的雞體裡，再把雞塞進豬肚裡，然後將驚人的台式「組合肉」，煲成一鍋湯。羅絲說：「別管什麼心靈雞湯了，好嗎？你需要的是雞仔豬肚鱉湯，感覺溫暖又撫慰人心，就像剛走出祖母的廚房一樣，帶著滿足的肚子。」將豬肚剖開，雞層層剖開，取出鱉肉，味道鮮香使人驚艷，視覺充滿驚喜震撼。

大廚料理雞仔豬肚鱉湯讓Rozz都吃驚（圖片／TLC提供）

雞仔豬肚鱉湯的中藥材溫補滋養（圖片／TLC提供）

雞仔豬肚鱉湯還漂浮著鱉板（圖片／TLC提供）

無懼老饕羅絲以台南為起點一路南下，挖掘新舊文化裡傳承與創新的奇怪食物。這些怪怪美食中不乏歷史悠久的民間美食，與屬於台灣人味覺地圖上的創新風景。羅絲與這些怪食物的主人生動互動，將藏在小島上的「另類菜單」端上國際舞台。羅絲說：「我在臺灣享受了一段很療癒的時光。我大部分時間都待在鄉下。我發掘了好多歷史悠久的怪食物。臺灣料理很重視養生，事實上，我覺得我搞不好，多了十年壽命。…你知道嗎？我想對台灣人說一句話，感謝！真好吃！」《怪食物日記》邀請觀眾一同先用眼睛，寰宇搜奇怪怪美食，10月24日起每週六21:00 TLC旅遊生活頻道首播。

三杯田鼠香味四溢（圖片／TLC提供）

充滿胺基酸的螞蟻蛋捲（圖片／TLC提供）

(有影)