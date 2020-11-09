不同生活背景的父親，擁有不同的故事，但是卻對孩子擁有同一份擔憂和愛。爸爸的責任，是替孩子守護心愛的家園，希望能在爸爸堅強的肩膀下，為家庭遮風避雨。

「爸爸只怕老的太快，你們來不及長大」。小時候的我們，對於父親都有份不理解，甚至幼稚地怨嘆過父親的職業、自己的出生，在這之中不知道的是，這份對父親的疏遠，是建立在他一輩子犧牲自己的生活、時間辛勤工作，換來我們得以安逸成長的日常。

辛苦的奔波若能撥種下幸福家園的種子 這一切都值得

在工作上的奔波與辛勞，是希望太陽能蓬勃發展使孩子能在健康的家園下，平安成長。曾經在田野間務農的爸爸，在土地被風災摧殘之後，將土地交給太陽能公司，除了延續對土地的愛，也為土地注入一線生機，替家人未來的生活增添一份保障。

做好公司的大家長不簡單 做好一位好爸爸 更不簡單

做工程的爸爸，大半生都在風吹日曬的工地和烏黑的空氣，工作上不順利所產生的壓力，只要想到家中的妻小，似乎都 化成動力。只要自己的建設能讓孩子在乾淨的環境下成長，他就沒有怨言，只怕自己老去的時間，趕不上孩子長大的速度。

身為一個公司的大家長，身後背負公司無數個家庭的生活，帶著全體發展太陽能產業，做好公司的大家長不容易，當個好爸爸更不容易，老闆的責任是照顧員工，爸爸的責任，是守護心愛的孩子。更心繫家中的孩子，在工作上四處奔波，只想讓他們過上更好的生活。

父親日以繼夜地操心，就只是想讓家人過得安心。或許不擅言辭，但爸爸為家庭的付出就是最好的示愛；或許沒有山珍海味，但我們讓孩子平安長大。

爸爸對孩子的愛如同太陽，週而復始，溫暖家庭，不論身份、社會位階的爸爸，煩惱都是相同的，因為我們對孩子的愛都是相同的。

(有影)