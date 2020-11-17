大便救世界全靠糞金龜！推動6輛雙層巴士治全球暖化

高齡85歲的英國傳奇影后茱蒂丹契(Judi Dench)女爵士，以007系列電影中，嚴肅威嚴的Ｍ夫人形象聞名全球，私底下的她其實是個活潑幽默的可愛阿嬤，樂於接受各種年輕潮流與事物，喜愛大自然的她，深入地球最古老的熱帶雨林之一，過程中茱蒂丹契認識多位保育人士，一同為守護大自然盡一份心力。透過體驗深刻體認到，這些物種的生存與拯救地球息息相關。

生長於達嫩谷的紅毛猩猩

在首集節目中，朱蒂搭乘直升機飛越被過度開發的油棕園，抵達東南亞的「達嫩谷」，這座雨林有著一億萬年的歷史，是地球上最古老的雨林之一，未曾被人類砍伐過的達嫩谷，有著多達288種哺乳類生物，300多種鳥類，以及數千種昆蟲棲息在此。朱蒂丹契跟著動物學家布洛迪，找尋紅毛猩猩的蹤影，有著與人類極相似的基因的紅毛猩猩，主要以進食水果及樹葉維生，而他們也是大樹成長的重要角色，植物的種子靠著牠們得以散播，大樹能吸收大氣中有害的「碳」，淨化地球。因現今社會過於開發，森林過度砍伐，導致紅毛猩猩的數量每天都在減少，生存面臨岌岌可危。他們又找到土壤中的糞金龜，透過搬動動物的糞堆埋進土裡，增加土壤的養分，以達到減緩全球暖化的效果。

朱蒂丹契深入東南亞婆羅洲的原始熱帶雨林

深入了解雨林的重要性及生態遭受的威脅，森林的快速消失令朱蒂丹契感到憂心，她拜訪相關專家。科學家艾斯納運用空拍掃描儀，透過影像驗證人類過度開發的油棕園無法吸收碳，而森林則能阻止碳進入到大氣層造成的暖化效應，這鐵證如山的證據也促成他們與政府合作擴大森林保護區，讓森林裡的大樹及動物都能安心棲息。

馬來熊孤兒院的團隊，透過直升機將馬來熊野放，讓牠們重返大自然

她來到婆羅洲的馬來熊孤兒院，投入當地馬來熊保育工作長達三十年，這裡庇護一群馬來熊孤兒，牠們的父母慘遭人類獵殺製成傳統藥材，孤兒院中心的負責人黃博士，收留並照顧這些孤苦無依的熊孩子，也致力於讓牠們重獲自由，返回大自然。朱蒂丹契有幸見證黃博士的團隊野放三隻馬來熊，工作人員首先得替馬來熊做全面的健康檢查，確保熊孩子健康無虞，並幫牠們戴上項圈以追蹤未來一年的動態，最終被野放至只有直升機才能抵達的叢林裡，讓他們不再受到人類的危害。想知道更多茱蒂丹契在熱帶雨林與哪些動物相遇？11月17日起每週二晚間8點，請鎖定動物星球頻道《朱蒂丹契的婆羅洲探險》。

(有影)