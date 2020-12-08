金門是一座特別的小島，人與人之間的牽絆，是源於同一片土地成長的緊密連結。它所擁有的獨特魅力，令人身處異鄉仍反覆回味咀嚼，是唯有親身體會過才能感受的美麗。也透過4位主角黃山料、吳速玲、王晴、楊鎮浯的各自闡述，，讓大眾更加了解金門的文化與價值觀。

抵達夢想的終點，也可以是起點。（圖／一件襯衫）

黃山料規畫可以一個人的旅行，帶出金門觀光美景，點出有別於過往在觀光行銷時，呼朋引伴的旅遊方式。讓大眾了解，金門的氣質很寧靜，十分適合一個人旅行來沈澱自己。情感深厚，讓觀光行銷不僅僅是風景的呈現，更是帶來生命啟發的契機。

號稱金門女兒的吳速玲，述說金門的樸實與童年記憶，是傳統市場富人情味的交流，儘管不是星級料理，味蕾留下依然是深刻的記憶。在對談中，帶給觀眾金門的樸實。認為小時候吃的料理，是再好的廚師都無法滿足的味道。

離鄉背井到台北追逐夢想的演員王晴，娓娓道來金門人會遇到的離家問題。長大的過程中，為了追尋夢想而離開家鄉，那時，便是踏上流浪路程的開始。但，歸屬感又如何向外尋求而得？他認為漂泊後才能更深刻體悟到家鄉獨有的韻味和羈絆，最後選擇回家「扎根」。抵達夢想的終點，不需要彎彎繞繞，也可以是起點。

最後金門縣長楊鎮浯縣長透過感性分享的一面，帶出其對金門的用心和期待，以及發展規劃，闡述金門將歷史保留的同時，又開創有別於過往軍事歷史風格的景致，讓金門之美可以永續發展，一點一點被島外的大眾看見。只希望能多認識這個家鄉，金門。

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