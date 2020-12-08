忙碌的城市生活，便利商店成為現代人挑選食材的選擇之一，在挑選鮮食時，美味也是必備條件之一，若是能兼具健康、吃得放心，便能成為顧客的首要選擇。近年健康意識抬頭，全家便利商店順勢推動Clean Label計畫，減少食品非必要的添加物，提供消費者滿滿的飽足與安心感。

在便利商店滿足三餐的溫飽，已成為上班族的日常風景。全家提供一頓溫熱的晚餐，為這群晚歸族的生活增添許多歸屬感。一件襯衫與全家便利商店合作，拜訪了鮮食專案開發經理林思妤以及鮮食部部長黃正田。每一口燴飯的背後，是團隊共同堅持的信念，力求食物天然風味的還原。便利商店食品在方便之餘，同時能溫暖你的心

下班後溫飽的一餐給足內心強大的力量（圖／一件襯衫）

為了延續這份溫暖與美味，在鮮食配方與製程上做了調整，思妤和團隊夥伴都親自參與測試，審慎把關每個細節，將過去燴飯為大家帶來的溫暖美味不斷地承接下去，並增添最重要的元素—「健康」。嚴格把關每個環節，讓鮮食兼具美味和健康，每一個力求完美的細節，是決心帶給社會更大程度的改變，也是全家推動Clean Label計畫的堅持。

堅守著工作崗位默默付出的職人，渴望傳遞更多的溫暖與幸福，持續不懈的努力，為的是帶給大家一天所需的健康與美味。追求不只提供飽足，而是蔓延到心中暖滋滋的滿足。除了對社會的責任感，夥伴們也相信這份用心與堅持，最終會回饋到他們的家人。對思妤來說，放心將自己做的食物遞給家人享用，正是她最大的成就。

(有影)