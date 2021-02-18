徐若瑄的婚後生活：做好「被孩子遺棄」的準備！

媽媽必經的遺憾：孩子不會一輩子當妳的孩子

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了「徐若瑄」作為節目第11集的來賓，在訪談中，她分享了媽媽必須懂的秘訣，希望自己成為有智慧的父母，首先要做的是聆聽。

願你奮不顧身的勇敢快跑 當你回過頭時我永遠都在

願你奮不顧身的勇敢快跑

當你回過頭時我永遠都在

徐若瑄結婚以後，她成為孩子們「夢寐以求的母親」，當未成年女兒談戀愛，她不反對，只找了一個深夜，和女兒炫耀自己青春歲月裡與男人的愛情故事。

她告訴女兒，媽媽現在結婚了，成了辛苦的模樣，妳千萬別這麼辛苦。但若真的踏上一條辛苦的路，媽媽也永遠在，只要妳回家，家是妳溫暖的港。

她不反對孩子哭鬧，支持孩子「有情緒」，生氣是很正常的，理解自己為什麼產生情緒，是成長過程中最重要的功課。不願只是媽媽，她願當孩子的算命師、當孩子的指南針、擔任嚮導、成為燈塔。

雖有不捨還是堅強的叫孩子「去吧！」

在工作中，她扮演徐若瑄；

在婚姻中，她扮演好李太太；

在家庭中，她扮演好媽媽的角色。

媽媽最痛的，是她最愛的孩子，終究都將離家而去。摯愛的兒子，有天終究會離開母親，奔向另一個女人。徐若瑄捨不得，但即使捨不得，也要逞強，告訴孩子：「你快走吧！」

唯有做好「被遺棄的心理準備」，感情才能走得長遠。

「一件襯衫」透過徐若瑄與黃山料的訪談，整理出她在「母親」路途上，發現媽媽們千萬要謹記的8件事：

一、孩子有情緒是好事

失控吼叫也可以，只要學會「不傷害自己」

小朋友表達情緒的能力有限，孩子不開心，會鬧脾氣，體罰或許能暫時制止，但那只基於害怕，無法根除問題。有智慧的家長，是不能走捷徑的。她建議讓孩子發洩，並發洩在不會傷害到自己的地方，當情緒過了，父母才出面理性溝通。

二、教會孩子體驗情緒，孩子也有生氣的權利

大人會生氣，小孩為何不能有情緒？徐若瑄教兒子「多種生氣的方法」：對枕頭出拳、在戶外大叫，教兒子釋放情緒，同時也與兒子共同尋找生氣的原因。未來，當媽媽不在你身邊，當你情緒來臨，將懂得照顧自己。

三、孩子哭鬧很討厭，其實他只是需要一份「理解」

2歲的小孩生氣就愛亂丟玩具；5歲的小孩經常故意調皮搗蛋。人生每個年齡階段，都有屬於它的心理過程，而良好的溝通應建立在「懂得承接對方的想法」，首先聆聽他的話語，理解哭鬧的理由，再來溝通。

四、請不要強迫孩子，你只要成為「孩子的算命師」

生命沒有正確答案，不要替孩子做決定，只需要分享經驗，最終決定權是在孩子手上。若強迫孩子照著家長決定前進，結果卻不是孩子期望的，你將成為「罪魁禍首」。

五、妳愛孩子10分，但只要表現出5分就夠了

隨著孩子的成長，採取不同作法。大人越說不要，小孩越想要做；妳想要他親親妳，可以先發制人，警告孩子別親妳！適時「口是心非」，妳的「詭計」可能就可以得逞了。

六、兒子不是妳的，是他老婆的

小孩從來就不「屬於」父母，他是獨立的個體，甚至有一天，他會有他的另一半、有他自己的生活。但他依然是妳的孩子，希望他會常常想起媽媽，至少逢年過節回來看看我，這樣簡單的奢望，應該還是容許的。

七、要做好被遺棄的心理準備，同時也要成為他的避風港。

孩子照顧年邁的父母，並不全是理所當然，所以提早做好覺悟。但，也要讓孩子明白，我會成為你最堅強的後盾，只要你想家，我永遠都在。

八、從愛上孩子的那一刻，就得開始學習放手

從你成為父母的那一刻起，你一定隨時在學習如何真正去愛，但同時，也要學著不去緊握，待孩子羽翼豐滿時，鼓勵他勇敢的往外飛、用力闖、不害怕，因為，媽媽永遠都會在你身後。

(有影)