她創立淨灘組織，花八年清出上萬公斤垃圾的堅持

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則關於環保議題的影音企劃，專訪淨灘組織「寶島淨鄉團」創辦人——林藝，分享她八年來在全台舉辦淨灘活動，清理上萬公斤垃圾，只為讓環境更好一點的堅持。

看過環境被傷得多重，成為成立組織的初衷

大學主修生物的林藝，在做生態調查時曾親眼看見寄居蟹被卡在垃圾裡，怵目的畫面讓她歷歷在目，也成為了她投身淨灘的動力。成立「寶島淨鄉團」的八年間，她帶領夥伴前進台灣各地的沙灘，舉辦了九十幾次淨灘活動，清理了超過一萬公斤的垃圾，用行動證明——「除了做好垃圾分類，每個人都能為環保付出更多。」

她創立淨灘組織，花八年清出上萬公斤垃圾的堅持

從淨灘到關心綠能，於生活的各領域實踐環保理念

對多數人而言，環保是個熟悉卻陌生的名詞，但對林藝而言，環保就是現在進行式。為了號召大眾愛惜資源，林藝以身作則，穿上廢棄物再製的鞋子、舉辦二手環保市集，倡導循環再利用的理念。在推廣環保的路上，林藝也認識了不同領域的夥伴，綠能便是其中之一。

被視為更乾淨的發電方式，太陽能發電使用的光電板不僅超過90%均可被回收再利用；發電過程相較其他發電方式，也能降低汙染物。像是力暘能源屏東佳冬99MW太陽能光電廠落成後，每年可減少的碳排放量相當於154座大安森林公園碳吸附量，幫助地球減緩溫室效應。

她創立淨灘組織，花八年清出上萬公斤垃圾的堅持

從自身做環保，微小的改變也能產生巨大的影響

對林藝而言，愛護環境有不同面向，從少用一個塑膠袋到身體力行淨灘；從關心能源議題到支持綠能發展。即便環保看似是個巨大的議題，只要每個人對環境多一點關心和力量，累積起來一定能讓改變發生。

(有影)