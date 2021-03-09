「希望其他病友趕快康復」 白血病小女孩不畏病魔傳遞正能量

「一件襯衫」採訪了曾經推嬰兒車跑馬拉松的最潮奶爸「陳廷宇」。在觀念逐漸進步的現代，全職爸爸儼然成為每個愛家男人的理想，但在十年前陳廷宇的這個「職業」卻不被當時的觀念所理解的，頂著壓力照顧著小孩兔寶與整個家，即便遇到兔寶罹癌這個心痛的衝擊，也要努力撐住，成為家裡安定的力量；畢竟自己沒有理想的成長環境，這份得來不易的「正常家庭」，值得他花一輩子去珍惜。

為了女兒最好的童年，他無畏社會觀念的壓力

成為了家庭主夫，女主外男主內儼然在兔寶家成為了理所當然，在一個家庭中小孩的童年是最重要的，不想因著自己的忙碌生活而錯過這一切，卻也曾因這特殊的職業身分讓他倍感社會、親友、過往的同事…各方的壓力，但是家是自己的為了家庭，兔寶爸總是義無反顧的把事都做到最好，也法展出自己的奶爸哲學，學習了各種領域、表藝，因為人生能避免後悔的事，就是去嘗試。

兔寶人生的第一次煙火

披上堅強的鎧甲，在噩耗來臨時成為家中的巨人

偏偏老天就是愛開玩笑，總在自己以為擁有一切的同時再一樣樣拿走。兔寶在七歲時確診兒童白血病，為原本歡樂的家庭矇上了一層灰，看著每天以淚洗面的兔寶與兔寶媽，兔寶爸決定收起悲傷，想辦法為家裡帶來正面的能量，帶著樂觀的心態，支撐著整個家與疾病奮鬥。

用自身的經驗串起社會，用正向的力量幫助別人

用自身的經驗串起社會，用正向的力量幫助別人

如今兔寶的病正慢慢痊癒，兔寶爸媽也希望能將同樣的歷程分享給病友知道、鼓勵，互相幫助，相繼成立了臉書社群跟通訊群組，也慢慢的組織了一批為了這個病而奮鬥的一群人，兔寶在這樣的家庭成長茁壯，想透過YouTube的平台來告訴小朋友們生病的我們可以做些什麼事，很多想做的事在好好治療後還是可以繼續，絕對不要放棄；另外，也繼續鼓勵和兔寶爸一樣的全職父母，不需要覺得沒什麼成就，畢竟彼此真的是家庭重要的支柱，平凡的日子，難能可貴。

(有影)