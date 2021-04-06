屏東務農老夫妻相愛50年 媒人促成一見鍾情的鄉村童話

「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢地變老。」屏東這對務農的老夫老妻，在第一次見面時就認定彼此。從事農耕雖然苦，卻讓他們的愛更堅固，從相遇到相知相惜，攜手走過50年婚姻。

50年前，陳媽媽為愛嫁作農婦，跟著陳爸爸一起種田。陳爸爸日出耕作、摘採果樹；陳媽媽就整理田地、照料孩子三餐。即使農事辛苦，還得靠天吃飯，夫妻倆也甘願一同努力，不求回報地付出，如同天下的父母一般，只願孩子能平安長大。

互相奉獻滋養兩人的關係，細心照料收成幸福的果實。

隨著時間流逝，孩子們漸漸長大離家，夫妻倆已經沒有足夠的體力負擔沈重的工作，他們選擇將一半的土地交給太陽能公司，用新的方式，和土地產生連結，減少孩子的擔憂，讓自己的退休生活多一份保障。

互相奉獻滋養兩人的關係，細心照料收成幸福的果實。

一起走過樸實的日常，是兩老幸福最純粹的模樣。

喜歡一個人很容易，堅持愛一個人很難，陳爸爸陳媽媽卻用50年的婚姻告訴我們——「互相理解、互相包容、互相扶持」是能讓愛情綿延的方式。少來夫妻老來伴，在有限的時間裡溫柔相守，原來幸福的定義不是大富大貴，而是只要有你在身邊，陪伴就是最長情的告白。

一起走過樸實的日常，是兩老幸福最純粹的模樣。

(有影)