兒帶女友吃飯請示母 媽氣哭：你選她不要我了

世上只有媽媽好！但是如果妳的他不願長大，當個一輩子離不開母親關照的媽寶可就不妙！TLC全新節目《我的男友是媽寶I Love A Mama Boy》，介紹一對對超級媽寶情侶檔各種讓人瞠目結舌的誇張行徑 ! 到哪都有老媽隨行不稀奇，送女友性感睡衣當生日禮物，老媽竟然也要同一套! 小時候讓媽媽餵吃飯天經地義，但成年了還讓老媽餵飯，甚至還刮背毛就讓人百思不解?! 但這還不打緊，就連和女友單獨吃頓情人節晚餐都得老媽批准 ! 為了愛，癡心女孩兒們究竟可以忍受男友老媽的瘋狂無禮到什麼程度？而不甘心乖兒子被「搶走」的驚世母親們，又會使出什麼招術給女方來個下馬威呢？５月27日起請鎖定每週四晚上９點TLC旅遊生活頻道播出的《我的男友是媽寶I Love A Mama Boy》，精采戰事、一觸即發。

年輕喪夫的老媽麗茲與兒子麥克相依為命，認為沒有任何女孩兒配得上自己的帥兒子。

媽寶守則一、性感睡衣老媽女友各一套

媽寶１號麥特和女友金姆目前寄宿麥特父母家中，麥特與母親凱莉在同一家公司上班，兩人每天一起開車出門，母子間永遠有做不完的休閒活動，無論是一起去保養腳或規劃旅遊，都讓女友金姆覺得自己像是電燈泡，論及婚嫁的倆人關係日趨緊張。麥特為紓解緊繃情勢，居然火上加油私約老媽凱莉一起去挑送女友金姆的情人節禮物。凱莉提議：「你們倆人之間該要多點情趣才好！」於是麥特和媽媽一起走進女性內衣店，最後還自以為是地買了同一款性感睡衣給女友和媽媽，令人費解的行徑連內衣店員都搖頭，直呼：「我不知媽媽跟女友穿同款睡袍是什麼概念？但那樣應該會出問題吧！」

麥特和媽媽一起幫女友挑睡衣，最後買了同一款性感睡衣給女友和媽媽。

麥特幫老媽染髮，把女友晾在一邊。

媽寶守則二、女友生日禮物老媽說了算

媽寶２號麥克是一個模特兒，８歲喪父的他從小與母親麗茲相依為命，老媽麗茲認為沒有任何女孩兒配得上自己的帥兒子，只要麥克交了女友，老媽的保護傘就會自動打開。這次面對麥克心目中的理想女友史黛，麗茲更是全場盯人，除了每天睡前、起床都打電話給寶貝兒子，還嚴格控制兒子飲食，史黛與麥克的家中不能有含糖製品也不能有零食，櫥櫃隨時都要接受老媽的突擊檢查。而麥克對老媽麗茲的「呵護」似乎甘之如飴，難得女友史黛生日，竟邀老媽同行挑禮物。珠寶店裡，史黛原本選中一副要價美金1000元的紫水晶耳環，卻硬生生被老媽麗茲擋了下來，「生日禮物花到1000元？我覺得有點貴，叫老闆拿美金300元的來看看吧！」

史黛為顧全大局，最後改要了一副美金145元的手鐲，但麗茲自己卻看中一副美金225元的，最後由乖兒子麥克買單，麗茲喜孜孜向店員炫耀：「我真是生了個好兒子！」史黛則瞬間眼神死，主角變配角的生日「驚喜」讓她氣炸了。

面對麥克(中)的理想女友史黛(右)，老媽麗茲(右)全場盯人，除了電話照三餐打、還會到兒家突襲檢查。

難得女友史黛（左）生日，麥克竟邀老媽同行挑禮物，女友看上的通通不准買！

媽寶守則三、情人節邀老媽一起過

媽寶3號沙奇伯來自穆斯林家庭，他跟老媽萊拉關係親密，讓老媽餵吃飯、刮背毛，是沙奇伯生活的日常。「我媽是阿富汗人、艾蜜莉則來自韓國家庭，在我的文化中，穆斯林男子就要娶穆斯林女子。」連跟艾蜜莉交往的事，沙奇伯都瞞了一年半才敢告訴老媽，萊拉對兒子的友艾蜜莉總是視而不見，兩個女人的關係水火不容。

情人節當天，沙奇伯安排與女友艾蜜莉先去攀岩再共進晚餐，「神秘嘉賓」是愛跟路的老媽萊拉，此舉卻讓艾蜜莉大為光火，攀岩時發出最後通牒：「你要說服她別跟我們一起吃！」

當沙奇伯唯唯諾諾提出想跟女友單獨晚餐的請求，老媽萊拉秒噴眼淚，「你選她，不要我了！」彷彿世界末日將至。

連單獨吃頓情人節晚餐都難讓老媽批准，艾蜜莉渴望與男友沙奇伯同居的獨立計畫想必更加困難重重！

萊拉(右)對兒子沙奇伯(中)的友艾蜜莉總是視而不見，兩個女人的關係水火不容。

沙奇伯跟老媽萊拉關係親密，讓老媽幫他刮背毛是生活日常。

更多老媽與女友之爭都在《我的男友是媽寶I Love A Mama Boy》，5/27日起每週四晚間9點，敬請鎖定TLC旅遊生活頻道。

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