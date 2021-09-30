總是遇不到對的人？ 學會辨識真愛「5大關鍵」

黃山料日前他離開一手創立的內容創作公司「一件襯衫」，確定離職，轉型成全職作家。近期他錄製影片轉述書中關於愛情觀之論述，並於臉書發布「辨識真愛，戀愛成功心法」影片引起網友熱議！女星徐若瑄也在黃山料的新影片下方留言：「被你的聲音療癒了」。

黃山料近期他錄製影片轉述書中關於愛情觀之論述。

黃山料於其中一則影片中提到：「成年人談戀愛，不會再把全部的自己投進去」引起議論，短時間內吸引1048位網友湧進留言區討論。多數網友對於黃山料的言論表示認同：「相愛的時候我會拼勁全力的愛著對方的不留遺憾！但是如果有一天分開了那就請回到各自安好互不打擾吧！讓相愛的過程就留給回憶吧」

黃山料日前他離開一手創立的內容創作公司「一件襯衫」，確定離職轉型成全職作家。

而知名主持人吳淡如的回應也吸引近五百人按讚：「中年之後，更會發現，如果沒有把自己過得好，想要有愛情還真是緣木求魚⋯你講的真好！」

黃山料於片中提及作家「角子」所撰寫之銘言金句，也吸引到角子本人於留言區回應。知名鄉土劇女神「王晴」也在留言區表示影片讓她深受感動。影片下方聚集眾多明星的留言，作家黃山料的好人緣可見一番！

不過雖然佳評如潮，依然有酸民在影片留言區回應：「你的笑容好假」，對此，黃山料未做回應，照常發文，看來心情未受影響。

細看黃山料近日貼文，發現留言區依然有少數酸民抨擊他的文字，聲稱：「你讓台灣文學衰亡」，對此，一位網友回應成功打臉酸民言論：「上週金曲獎，羅大佑拿了特別貢獻獎，有趣的是，其他獎項的得獎人曲風可謂天差地別，但沒見著其他人批評，因為這是傳承。文學也是如此，現在年輕人說故事的方式與過去的很不一樣，但一樣是在紀錄生活，傳遞感動。」