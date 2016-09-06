12國科學家警告 全球暖化讓海洋病情加重

7月20日一名正在浮潛的男子觸摸檀香山的岸邊死掉的珊瑚礁。(美聯社)

80位來自12個國家的科學家共同製作的報告指出，氣候暖化使得海洋病的越來嚴重，並且將疾病傳播到動物和人類身上，也威脅了全球食物供給的安全。

根據法新社(AFP)報導，撰寫這篇「解釋海洋暖化」(Explaining Ocean Warming)報告的主要作者之一Dan Laffoley說，這是這群科學家有史以來做過關於海洋暖化後果最全面、最有系統的研究，內容包括各個主要海洋生態系統，從微生物、鯨魚到深海都有。

他指出全球的水域自從1970年代起，吸收了氣候暖化製造的93%的熱能，雖然這減少了陸地感受到的熱能，但也急遽的改變了海洋生命的節奏。身為國際自然保護聯盟(IUCN)保護區世界委員會副主席的Laffoley說，海洋一直在保護我們，而這個後果相當巨大。

報告發現水母、海鳥和浮游生物因地球暖化，往較涼爽的兩極移動了約10度緯度。Laffoley說，海洋生態的變化比陸地快了1.5到5倍，而「我們正在改變海洋的季節。」海龜的性別是由孵化時巢內的溫度決定的，因此溫度的增加很可能使得未來出生的母的比公的多。海水溫度上升也表示，微生物會在海中主宰更大片區域。

這個報告已經發表在給同行評審的期刊上，其中超過25%披露的資訊是全新的。該報告指出，科學家找到海洋暖化使得越來越多動植物生病，例如暖化的海水使得，可造成神經性疾病的病原體如帶著霍亂的細菌和有毒海藻更容易散佈，並且會直接影響人體健康。變暖的海洋也造成珊瑚礁以前所未見的速度滅絕，造成許多魚類失去棲息地而絕種。

(中時電子報)