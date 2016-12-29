華梵建築系大一成果展 彩妝造型上陣
私立華梵大學建築系大一成果展29日舉行，學生們以彩妝、造型上陣展示自己作品，並以派對方式慶祝自己往設計師之路更邁進一步，讓這場成果展像是嘉年華會般熱鬧又歡樂。
華梵建築系主任施長安表示，有別於傳統建築課程，只透過嚴格訓練學生成為建築「匠」，今年大一課程大翻轉，不再拘泥於建築本身的課程，改走多元化路線，邀請各領域設計大師到校授課，包括花藝設計、木工設計、彩妝設計、服裝設計、餐飲設計等，讓同學從不同的設計領域中體會設計之美，進而拓展視野，找出自己的設計興趣及專長。
施長安說，今天成果展在派對登場前，先安排同學接受彩妝、服裝造型訓練，打理自己的「門面」，並讓每位同學拿著自己的設計作品擺姿勢拍照，將成果展變成嘉年華走秀，也透過這種方式，讓同學了解自己的特性、展現與個性等合的獨特造型，進而展露青春活力與建立未來走上設計師之路的自信心。
大一學生紛紛表示，這樣的翻轉課程很新鮮，課程內容也很豐富，讓他們不只學建築，更學到美感，希望未來自己設計出來的建築物成為美麗的代名詞，還有不少學長姐很羡慕他們的新課程，不但跑來旁聽，還有學長姐開玩笑說：「早知道晚個1、2年出生就好了。」
(中時)
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