化解93抗爭力道 軍公教年終慰問金明年照發

軍公務人員在明年春節前，仍可領到1.5個月年慰問金，被視為是化解93上街抗議年金改革。 (資料照片)

行政院人事總處今表示，105年年終慰問金的發給基準，仍由行政院依「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」評估訂為新臺幣2萬,5000元以下。估約有12萬4千個軍公務人員在明年春節前，可領到1.5個月年慰問金，最高為37500元，可包紅包給子孫，被視為是化解93軍公教號召10萬人上街抗議年金改革的意味。

人事總處表示 ，此一基準數額原則上應於4月底前公告，但適逢新、舊政府交接，前政府以涉重大決定，因此留由接任政府再就相關經濟指標進行評估處理，與9月3日軍公教遊行沒有關係。蔡政府520上任後，對軍公教年終慰問金是否取消，各界都高度關注，但新政府仍依去年基準核定，被視為降低軍公教怒潮有關。

人事總處進一步表示，前述發給辦法是行政院於102年9月5日依立法院決議訂定。105年年終慰問金發給對象有關月退休金（俸）基準數額部分，係依該辦法規定，參酌行政院主計總處最新發布之國民所得、消費者物價指數預測值，及各地方政府中低收入戶生活費之變動情形進行評估。新政府接任後，就103年迄今相關經濟指標分析，持續評估認尚無明顯且一致之成長情形，於105年8月22日公告維持新臺幣2萬5,000元以下，與去年的發放標準相同。另外，在職期間因公成殘、死亡之軍公教人員及軍人遺眷部分，則均維持原有發給規範。

(工商)