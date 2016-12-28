移民署新二代培力 為新南向加分

印尼新住民二代的林小婷（左）及越南新住民二代的陳金鈴（右）在中正紀念堂演出印尼舞蹈。（移民署提供）

印尼新住民二代的林小婷（左）及越南新住民二代的陳金鈴（右）演出印尼舞蹈，現場圍繞許多來自東南亞的遊客，予以熱烈回響。（移民署提供）

「105年中正紀念堂社區日活動」從11月19日至12月31日舉行，中正紀念堂管理處特別邀請新住民參觀中正紀念堂，並安排新住民二代首次於中正紀念堂擔綱演出，現場圍繞許多來自東南亞的遊客，予以熱烈回響，並紛紛要求合影留念，為新南向來台觀光大大加分。

來自印尼新住民二代的林小婷及越南新住民二代的陳金鈴，本次為受邀團體之一，她們也是移民署「106年新住民子女海外培力計畫」獲選名單，2人分別在印尼組及越南組列居首位。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，移民署對於新住民及新住民二代培力不遺餘力「新住民子女海外培力計畫」及「新住民及其子女築夢計畫」都是培養新住民及其子女發展的重點項目，新住民二代林小婷與陳金鈴，平時受到新住民母親的影響，也積極參與社區公益活動。這次她們獲選海外培力計畫，將成為政府前進東南亞的重要先鋒。

(中時)