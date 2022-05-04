來自邦交國史瓦帝尼的Nkosikhona Advocate Dlamini，是義守大學學士後醫學系外國學生專班畢業的學生，2017年學成歸國後於醫界服務擔任醫生，長期投入HIV人類免疫缺乏病毒/AIDS、肺結核病、瘧疾與近期COVID-19等重大疾病研究，對史瓦帝尼醫療貢獻深獲肯定，日前他被仼命成為該國世界基金會（Eswatini Global Fund）組織中Country Coordinating Mechanism（CCM）的CEO，深受重用的Nkosikhona Advocate Dlamini特別與義守大學老師聯絡分享好消息，感謝母校的栽培，其成就不凡的人生。

來自史瓦帝尼的Nkosikhona Advocate Dlamini(前排左一)，畢業於義守大學第一屆學士後醫學系外國學生專班，就學期間表現亮眼。(圖/義守大學提供)

CCM機構主要整合與管控相關醫療資源和全球基金的管理，將資源充分分配在HIV/AIDS、結核病和瘧疾等疾病的對抗上，並監督執行狀況確保相關醫療的運用發揮最大效益，在國際整體醫療的貢獻深具影響力。Nkosikhona Advocate Dlamini於2013年來到義守大學學士後醫學系外國學生專班就讀並於2017年畢業，擔任Nkosikhona Advocate Dlamini大三與大四臨床導師同時也是現任義大醫院腎臟科主任吳青芳表示，Nkosikhona Advocate Dlamini是學士後醫學系外國學生專班中第一屆到醫院實習的學生，求學期間就對未來職涯規劃很有主見，勇於針對問題提出討論，因此當時就對他印象深刻。

Nkosikhona Advocate Dlamini目前被仼命成為史瓦帝尼世界基金會（Eswatini Global Fund)組織中Country Coordinating Mechanism (CCM) 的CEO。(圖/義守大學提供)

義守大學為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，集團內有義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院和正在興建中的義大屏東醫院等堅強後盾，在教學內容、師資陣容與軟硬體設施都具備堅強的優勢；尤其，醫學院所有國考相關學系的國考通過率皆遠高於全國平均錄取率；111學年度更新設立「學士後護理系」，是南臺灣唯一培育學士後第二專長護理師的高教體系學校。學子表現亮眼，已成為臺灣與國際醫療菁英培育的重要基地。

根據國際電子媒體報導，Nkosikhona Advocate Dlamini回到史瓦帝尼後投入醫療照護服務擔任醫生，長期關心與投入重大疫病的研究，同時他更是史瓦帝尼愛滋病防疫中心的靈魂人物，如今成為CCM的CEO，從國家醫療貢獻晉升到全球醫療機構的服務，將過去所學專業與經驗發揮於新工作中，期待能為世界各地更多需要幫助的人創造福祉。Nkosikhona Advocate Dlamini表示，很開心能與優秀的團隊共事，希望能勝任新職務成為研究先鋒，並帶來更大的影響力。