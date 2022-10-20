嘉南藥理大學餐旅管理系日前於第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽中大放異彩，學生薄嘉寧以及林于安展現超高技巧與創意，分別拿下「金門高梁大專院校傳統調酒組」金牌及銅牌，顯示嘉藥培養國際級賽事選手更上層樓，獲得1金1銅的好成績，「穿金戴銅」令嘉藥全體師生同感與有榮焉。

港都盃國際餐飲大賽是年度盛大的調酒賽事，過去因為疫情影響停辦三年，今年創下參賽人數的歷史新高，共有來自全國47所大專院校及高中職學校近400位選手參加，各校精銳盡出過程相當精彩，光是「金門高梁大專院校傳統調酒組」就有37組好手參賽，高手雲集同場較勁。嘉藥餐旅系老師鄧杞祝指導的飲調團隊在激烈戰況中抱回金牌與銅牌，她表示，這是對並肩努力的同學們而言最好的回報。

獲得金牌的薄嘉寧說，能前往金門參加「港都盃 第一屆金門高粱酒傳統調酒組」全國決賽，並勇奪優勝獎牌，除了是對自己調酒技術及穩定度的再提升外，也對老師鄧杞祝的指導及家人、同學的鼓勵支持無比感謝。銅牌得主林于安則認為，比賽現場雖然緊張，但從選手間的觀摩學習中獲益良多，銅牌的鼓勵讓他下定決心要更強化自身專業，再接再厲爭取更好成績，以回饋師長們的提攜與指導。

獲得金牌的薄嘉寧表示，很感謝老師的指導以及家人與同學的鼓勵支持。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥餐旅系主任戴揚飛表示，鼓勵學生多參加國內外競賽，與友校選手相互觀摩學習，不僅強化自身專業能力，且對日後職涯發展都有相當的幫助，也感謝主辦單位的肯定，同學們的用心學習。