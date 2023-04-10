教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長代表教育部率領國內78所大專校院，包括28所科技大學及50所一般大學，超過200位學校代表，赴馬來西亞參加「2023年馬來西亞臺灣高等教育展」，向馬國各界推介臺灣優質的高等教育及學習環境，並鼓勵馬國學生赴臺升學。

今年教育展已邁入第15屆，本次教育展辦理地區遍及全馬5個城市，包括東馬沙巴亞庇、砂拉越詩巫、南馬峇株巴轄、吉隆坡及北馬檳城。李司長出席7日吉隆坡場次教育展開幕典禮，而馬來西亞教育部林慧英副部長也應邀出席，顯見馬國對本教育展的重視。

李司長表示，感謝主辦單位持續舉辦教育展，我國重視與馬來西亞的教育合作，112學年提供37個臺灣獎學金新生員額，以及6個(計72個月)華語文獎學金予馬來西亞學生來臺攻讀學位或學習進修華語文，同時，111學年補助3名合格教師及3名華語文教師赴馬來西亞中學或大學任教，進行雙邊學生與教師交流。

李司長進一步說明，臺灣近年積極推動高等教育多元發展，透過提升大學品質與研究能量，強化國際競爭力，藉由產學研合作與在地連結，擴展大學研發能量及落實社會責任。臺灣有多樣的系所專業領域，包括尖端科技研究或實務應用，讓學生多元的興趣得以充份發展，學校也提供與全球鏈結的特色課程及跨域學習，課程豐富精彩，歡迎更多同學選擇留學臺灣。

教育部李彥儀司長(左六)、馬國教育部林慧英副部長(左七)、馬來西亞留臺聯總陳榮州總會長(中)及駐馬來西亞代表處葉非比代表(右七)為臺灣高等教育展開幕剪綵。(照片/教育部提供)

本次高教展各校展示精彩活潑的教育資訊，專人解答學生各項詢問，現場熱鬧溫馨，交流熱烈，預估總參觀人數將超過萬人，足見馬國師生與家長對臺灣高等教育的高度興趣。

李司長在馬訪問期間也參訪吉隆坡臺灣學校，鼓勵及肯定學校辦學成果，並期許未來持續努力，在多元文化環境下發展特色教育，成為馬來西亞優質的學校及臺灣學校的品牌代表。同時也將拜會馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）交流人才培育合作，並與馬來西亞留臺校友會聯合總會座談，就臺馬教育合作及推動馬國學生來臺就學策略交換意見。

111年在臺大專校院留學及研習的馬來西亞學生人數超過1萬2千人，馬來西亞為我國境外生人數第3高，馬國學生主要就讀人文及藝術、服務、商業、管理及法律等領域。臺馬間教育交流向來頻繁，在人才培育合作方面源遠流長，未來將持續推動雙邊人才共同培育，深化教育交流合作。