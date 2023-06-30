夢想淘心室6月30日【創時空】邀請到蔡技食品張協盛負責人來到節目中分享自己在不同產業的創業故事，張協盛自喻自己像自家所生產的原汁原味的XO干貝醬。從小就在基隆成長、發展、創業，蔡技食品可以說是各種伴手禮獎項的常勝軍，從2010年的基隆市十大伴手禮、2011全國食品評鑑金牌獎到2022年的全國百大伴手禮，不僅獲得評審委員的肯定，也獲得消費者的青睞。

張協盛從小因父親早年過世，所以小時候的夢想就是可以盡快出社會賺錢養家過生活，從職業軍人開始到電子加工廠的老闆，或是現在的蔡技食品，每樣都秉持著腳踏實地的做好每一件事的精神，不是有做就好，而是要做到完成。

蔡技食品草創初期，張協盛與老闆娘到北台灣的老街來來回回做了多次的田野調查，最後決定選擇延續老闆娘家中的海鮮食品產業的手藝，從干貝XO醬開始，以基隆當地所捕撈或生產的海產為優先使用材料，再搭配其他的食材精心研製而成，追求“堅持吃營養、吃健康、不吃負擔”，將食材原本的美味呈現出來，讓消費者吃到的是原汁原味，在享受美食的當下也能兼顧體內環保。在這樣的初心與基礎之下，方能做出最美味又可口的食品。

蔡技食品十幾年來，所生產的產品近十種，面積數十坪大的廠房是個麻雀雖小五臟俱全的工廠。其中夾心手工蛋捲與XO鎖管醬，這兩樣產品有故事，夾心手工蛋捲源自於兒子一句話而研發出來鹹蛋捲，新的生命及賦予不同層次口感，蛋捲夾著滿滿海中食材味道。鎖管是基隆在地特產之一，XO鎖管醬結合多種食材與鎖管而成醬料。在微辣中多了不同食物的味道。

想知道更多負責人是如何做到跨產業的創業秘訣嗎?那就不要錯過今天的創時空節目。

節目收聽連結:

APPLE PODCAST: https://pse.is/525h7u

GOOGLE PODCAST: https://pse.is/4wmp63

KKBOX PODCAST: https://podcast.kkbox.com/tw/channel/PZwc4QcwIMxl3uf970

SOUND ON : https://sndn.link/928campus/DIwRdH

蔡技食品官網: https://pse.is/53uahm

蔡技食品免運優惠下單網址: https://pse.is/5479ln