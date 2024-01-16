113學年度學測將於本月20日至22日登場， 19日下午2至4時開放考生查看考場，當日查看考場準時開放與關閉，請考生務必把握時間。

今年新北巿共計有1萬7,687名考生報考，境內設有新北一考區5個考場(國立華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中及丹鳳高中)、新北二考區4個考場(新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中)及臺北四考區(新店高中)共10個考場。本次考試開放家長與親友陪考，考場不提供紙杯，請學生及陪考人員自備環保杯；另，COVID-19快篩陽性考生應試時應全程佩戴口罩，並請至原編配之考（分）區試場應試，若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。

教育局提醒考生，請預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達。各考(分)區在考試當天早上9時15分預備鈴響、9時20分開始應考、9時40分截止入場、10時20分始可離場；請考生儘量提早出門，以避開入場時的人群聚集。

考試當日考生應攜帶有效證件正本及應試物品入場應試，有效證件正本如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證等供查驗身分。建議可至大考中心網站學科能力測驗之「試務專區」下載或列印「應考資訊」應試，以利查找試場。大考中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站了解。

根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。考試當天如發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。應試前請詳閱簡章作答注意事項及試場規則。

大考中心為因應冬季氣候變化，若考試當日預報溫度達攝氏28度(含)以上，將於上午/下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26～28度為原則；若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，可向大考中心申請於「無冷氣試場」應試，申請期間自1月15日上午9時至17日下午5時止，請至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」申請，逾期將不予受理。