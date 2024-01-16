為培育電機系統整合國際產業人才，並配合國家新南向政策，聖約翰科技大學特邀集亞翔工程股份有限公司、易發精機股份有限公司、福麟系統整合股份有限公司及嘉發實業工廠股份有限公司等4家企業合作，於113學年度共同開辦國際產業人才新型專班，招收以印尼學生為主的國際生來臺就讀雙聯學制學位，畢業後由合作企業辦理留臺就業，以舒緩國內產業人才匱乏的困境。

唐彥博校長首先感謝促成此次「新型專班」的何副校長及邱淑娟專案經理等人，並感謝亞翔工程、易發精機及福麟系統整合等3家校友企業鼎力支持。他表示，配合政府「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，在國發基金獎助金支持下，聖約翰科大於113年1月15日與4家合作企業締結盟約，開設以企業端需求為導向的「新型專班」。從招生、課程設計到留才機制，由政府與企業共同挹注資源，學校與企業合力規劃授課課程、提供雙師教學、實作及企業參訪見習等資源，產官學三方攜手合作，以2年時間培育優質人才為企業所用。

唐彥博校長指出，產業界缺工狀況嚴重，開設「新型專班」除了可以開拓學校僑外生生源之外，亦可幫助企業量身訂作所需人才，優秀學生更可留在臺灣工作，舒緩產業缺工狀況，可說是一舉三得。該專班將招收雙聯合作大學升三年級或四年級學生，來臺就讀大學2年或1年，並進行校外實習，即可取得國外及我國大學雙聯學士學位。

而合作企業除了提供營建機電監造工程師、機電工程師及電控技師等職缺名額之外，每位學生於專班就學期間，更可以領到合作企業所提供的每人每月新臺幣1萬元生活津貼補助。政府國發基金獎助金則包含1次性機票、行政費用及第1年全額學雜費補助及第2年擇優補助7成人數全額學雜費等優惠措施，實質減輕學生在臺灣求學的經濟壓力。若國際學生有居留意願，政府亦會予以協助，加速取得永久居留權。

曾親赴印尼招生的唐彥博校長說，印尼東爪哇的學生刻苦耐勞，如果華語文能力測驗達到A2，即有機會獲選入學。他希望替企業選才，挑選最符合企業需求的可用之才。他認為學生的品德及工作態度至為重要，未來將強化國際生的品德培育，希望學生能夠融入企業文化，符合企業的需求，並在雙方的協助下，強化國際生畢業後留臺工作的意願。

聖約翰科大與校友企業-亞翔工程合作開辦國際產業人才新型專班。左起：何副校長、唐彥博校長、亞翔工程許書銘永續長、邱淑娟專案經理。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大與校友企業-易發精機共同培育電機系統整合人才。左起：范俊杰院長、何副校長、唐彥博校長、易發精機董事長室張千駿特助、龔光寰經理。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大與嘉發實業工廠合作開辦專班，招收以印尼學生為主的國際生來臺就讀雙聯學制學位。左起：陳玉海行政長、彭慶懷教務長、何副校長、唐彥博校長、代表嘉發實業簽約的張銘崑院長、黃寶瑛主秘。(照片/聖約翰科技大學提供)