義守大學為全台少數擁有醫學院的綜合型大學，同時擁有所屬集團醫療體系的強力後盾，醫學院學生無論在臨床上的實習或未來職場就業，甚至參與出國義診服務，都擁有比其他學校更多的機會。其中，出國義診走出教室拓展視野，更能從義診服務中學會視病如親，重視對於病患的同理關懷。

醫學系大五的何品逸，高中畢業於高雄中學，從小就想當醫生的他，選擇離家近的義守大學醫學系就讀，成為第一屆醫學系學生，他說學校醫學系走精緻路線，小班制教學讓學生有許多機會可以與老師一對一學習；尤其，校區對面就是義大醫院，課堂中任何疑難雜症，都可以在老師帶領下前往醫院瞭解，「等於最好的教室就在身邊」。除此之外，何品逸在去年參加義大醫療與越南公益組織「越南微笑行動」（Operation Smile Vietnam），在醫學院副院長梁正隆與義大醫院整形外科團隊的帶領下，前往越南進行顯微重建及唇顎裂手術指導，與當地醫療團隊合作，為當地顏面缺損及唇顎裂病人進行手術義診。

何品逸開心的表示，出國義診真的收穫非常多，他指出越南醫療資源不足，加上唇顎裂病童人數眾多，接受義診與手術的患者大排長龍，每個人都很珍惜義診機會，他說有一位小女孩在等待接受治療時，不哭不鬧安安靜靜的，那一幕，讓他心中五味雜陳，更下定決心要好好學習，未來從醫之路要付出更多心力給予所需之人。同樣大五的陳韻文，來自台中女中，從小也立志當醫生，所以選擇義守大學醫學系就讀，她說，在義診中雖然有語言隔閡，但從孩童與家長的眼神中，深刻感受到真誠的感謝，能幫助孩童擁有燦爛的笑容，是義診服務中最大的感動，更是她向前的動力。

義守大學醫學系何品逸(左1)、陳韻文(左2)，從孩童與家長的眼神中，深刻感受到真誠的感謝，也是義診服務中最大的感動(照片/義守大學提供)。

醫學院副院長梁正隆表示，學校長期與醫院建立合作管道，鼓勵學生參與義診活動，結合集團醫療團隊，發揮醫療專業優勢與善盡社會責任，關懷與貢獻偏鄉地區的醫療照護。義守大學在醫療事業體的助攻下，從校園出發成就國際醫療菁英，同時培養深具同理心的從醫人員。