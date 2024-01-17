醒吾科技大學表演藝術系109級畢業製作，今年改編自刺點創作工作坊原創音樂劇《苦魯人生》，知名藝人米米(邵奕玫)首次挑戰高難度音樂劇，聲聲宛轉獨唱《我的夢想是進劇場》，天籟嗓音令人驚豔，成了青春版《苦魯人生》吸睛亮點，是新年必看音樂舞台劇。

邵奕玫就讀南強工商表演藝術科時，就展露演戲天分，大學則選讀醒吾科技大學的表演藝術系盡情揮灑，大一接演《刻在你心底的名字》中倔強又有正義感的高中女生吳若非（班班），精湛演技一夕爆紅。轉眼畢業在即，邵奕玫勇敢挑戰音樂劇，除證明自己有歌唱能力，更開心可以與同學們一起享受舞台表演。

《幕後傳奇—苦魯人生》是「刺點創作工坊」經典音樂劇，醒吾表藝系畢展改編《苦魯人生》，保留原劇核心，增添了青春校園風格元素，透過歡樂且感動人心的音樂劇型式，為觀眾帶來一部有趣且值得深思的劇場作品。

故事中，邵奕玫飾演剛上大一的幼幼，被學長邀請擔任畢業製作的Crew，她對劇場充滿渴望，二話不說答應了學長的邀請。一進入劇場，幼幼對一切都充滿好奇，然而，身為一個初出茅廬的菜鳥苦魯，雖然她渴望幫助學長姐們，卻發現自己越幫越忙。在擔任苦魯的過程中，她遭遇了一連串的問題，包括演員確診臨時更換、演員在換衣服時弄丟東西、演出道具出狀況等一系列意外事件，觀眾將見證苦魯們如何面對這些挑戰。

邵奕玫自認個性內向，比較不擅長在舞台直接面對觀眾，尤其在舞台獨唱更是緊張。她說：「我在劇中飾演的幼幼，也是裡面最菜鳥的學妹。在唱歌方面對我來說很挑戰，因為以前都是演戲和跳舞為主，第一次在大舞台上唱歌滿緊張的，很感謝大家陪我一起練習。」

醒吾科大藝人米米(圖中邵奕玫，表藝系大四生)獨唱《我的夢想是進劇場！》字字清脆，聲聲宛轉，如新鶯出谷令人驚豔。(照片/吾限熊報社楊政道提供)

表藝系指導老師劉唐成表示，109級畢業製作選擇了《苦魯人生》，因為它來自業界著名的音樂劇團「刺點創作工坊」。這部長達十年的音樂劇作品的版權，由表演藝術系學生取得，讓他們能夠透過唱、跳、演的方式學習，符合表演藝術系的需求。此外，製作團隊包括畢業的表演藝術系學生，共同參與幕後、舞蹈、服裝、舞台、妝髮等各個方面的合作和學習。

表藝系胡奕嫺老師負責同學的舞蹈部分，指出最主要的挑戰之一是平常主要學習的是街舞，這次的音樂劇涉及到不同風格，要配合音樂的節奏，所以在技巧和表現上都有所調整。她進一步解釋，除了要進行歌唱和演技的訓練，同學們還必須花時間進行體能和舞技的培養。

醒吾科技大學表演藝術系109級畢業製作，《幕後傳奇-苦魯人生》演出地點在國立台灣藝術教育館南海劇場(台北市中正區南海路47號)，演出場次為2024年1月19日19:30， 20日14:30、19:30，21日14:30共計三天，歡迎蒞臨觀賞。