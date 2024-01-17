眷村是一個大時代的產物，發生在眷村的故事，有笑有淚，有甜亦有苦，一般所指的眷村，是指陸海空三軍、憲兵與其他類種官兵與眷屬所居住的眷舍。夢想淘心室1月17日【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請《光的院子：成長記憶中眷村的華麗與轉身》作者黎明珍以及其先生王子亦至節目中作客，與聽眾朋友們一探眷村裡的建築”光的院子”所發生的故事。當你聽完之後或許會跟主持人一樣，為這段發生在光的院子裏面真實的大時代故事感動得頻拭淚。

出生於高雄左營建業新村的作者黎明珍是標準的眷村小孩，雖離家30多年，但對於眷村一直擁有著無法割捨的情感與記憶，在得知高雄文化局針對眷村推出「以住代護」的政策即將實施後，便起心動念、有了改造自家故居的念頭，開始大家都不看好甚至持反對意見，但黎明珍即使無人協助仍義無反顧地一個人寫計畫，一個人找工班的全力投入，最後其先生王子亦受其影響才加入其中。有了建築師出身的丈夫的助力，光的院子的改造可謂是如虎添翼，不僅順利的華麗轉身呈現在大眾的眼前，也悄悄地開箱了橫跨三個世代的愛情與親情的故事，以及過去與現代文化交融之後不一樣的眷村。

身兼大學教授的王子亦娓娓道來，最初對於光的院子的改造相當不支持，他認為，以台北來說，舊屋改裝了不起是二、三十年的老房子，但當時要面對的，是從日治時期一路留下來的將近百年的一棟老樓房，結構組成甚至不是我們所熟悉的鋼筋混凝土材料，而是日本木構造的建築，更重要的是，所觸碰到的是自身所不熟悉的歷史文化，而它是非常固著於這片土地的，例如發現大規格的煙囪在屋內存在的意義等；當時的改造對王子亦夫婦來說是相當大的挑戰，作者黎明珍卻表示，我太愛這個地方了，當我聽到自己家的房子要被釋出時，拚了命我都要去爭取。

談及想透過光的院子傳達的訊息，王子亦老師提到，其實可以分割成兩個面向，一方面是台灣近代史的改變，另一方面則是眷村人情味的展現，作者黎明珍透露，在眷村中到左鄰右舍吃飯、聊天、喝酒甚至是泡茶，是再正常不過的事情，光的院子開幕的第一天隔壁鄰居知道他們夫婦倆傍晚還沒吃飯時，一句「來我家吃吧！」便熱情地招待他們進屋作客，熱騰騰的飯菜馬上就上桌了，另一個鄰居聞此動靜也帶著好酒興沖沖地跑過來聊天，王子亦老師透露，他們全都是不認識的人，這種氛圍真的不是我們在台北都會區長大的小孩可以體會到的，非常令人感動。

黎明珍夫婦指出，家裡有個院子特別適合聊聊彼此的人生故事，每個來到這裡的人本意都只是看一看就要走了，卻在坐下後暢聊至半夜，不僅是認識好幾十年卻沒有機會深入交流的朋友，哪怕是此生八竿子打不著關係的人在光的院子裡都會產生變化，這棟老房子有如被一股魔力籠罩一般，能夠讓人們打開心扉、侃侃而談，因此，非常歡迎也期待不管認識或不認識的朋友，都可以來到這個院落體驗眷村的魅力。

光的院子是留在這個城市最珍貴的回憶之一，也許它不必屬於任何人，可是黎明珍夫婦希望這塊土地上能保留過去時代的記憶，人類隨著年紀漸長也開始會害怕失憶，而對於一個都市而言更是如此，若把原來的建築物、眷村的環境給剷平了，就等於抹掉了它的價值，當城市失去了它的記憶，後面的年輕人又如何得知這塊土地曾發生過的故事，人們將喪失的是所有人的集體記憶，不只是眷村，地理地貌、文化的傳承都將消失，眷村應該被完整地留存下來，使得人們可以對它溫故知新。

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書籍《光的院子：成長記憶中眷村的華麗與轉身》：https://www.books.com.tw/products/0010977737

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PODCAST節目《蘇菲貓的藝想世界 黎明珍的大咖朋友》：https://myppt.cc/D0mVBx

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