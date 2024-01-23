新北市教育局今日在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才，並以EDU X FAITHS為主軸，打造類TED專業舞台，邀請AI領域大師與校長專業對話，透過相互分享激勵，建立支持網絡，擘畫未來教育藍圖。

副市長劉和然出席感謝全市國高中126位校長帶領行政團隊，持續在教育領域勤耕不輟，並邀請境內大專院校校長共同參與，於會中提出「推動AI+科技學校、開設AI新北菁英班、成立AI教師新北隊及發展AI科技大聯盟」4大目標，期許鏈結大學資源，強化新北AI培育量能。

教育局表示，今年將設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接臺灣頂尖大學的科技數理相關課程，並成立全國第1間完全中學科技中心。其中在科技數理方案課程方面，強化與頂大合作，由教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程；與國立臺灣師範大學合作培育AI種子教師，安排入校協助教學現場進行AI課程優化與轉化。另外，結合新北市在地就學大聯盟計畫，鼓勵國高中學校結合大學資源合作發展AI應用課程，並向下延伸至國中小，建立完整發展的AI人才培育鏈，打造新北成為AI人才培育據點。

本次國高中校長會議延續112學年度第1學期提出的6大教育信仰「FAITHS」主軸，「未來(Future)、適性(Aptitude)、國際(Internationality)、科技(Technology)、人文(Humanities)、永續(SDGs, Sustainability)」，以AI為主題，展現EDU X FAITHS校長會議專業舞臺。

首場課程邀集國立臺灣大學葉丙成教授與新北市中正國中戴春成校長以TED形式開講，講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC的分享。透過專業對話，提升國高中校長AI領導知能，並藉由即時、動態性的分享與激勵，厚實AI協作領導力，期許校長與團隊們共同努力，強化校園應用AＩ技術協作式的領導，串結各學制智慧資源，共創新北市AI新校園。

新北市教育率全國之先，迄今已有超過100項全國第一的重要成果。透過攜手國內頂尖大學共同倡議「AI人工智慧人才培育」，期望突破現有學校的教育框架，將國中小、高中與大學完整串聯，並從教學場域、師資及課程等實踐資源共享與共好，讓新北學子掌握關鍵AI知能，成為未來世代的頂尖人才。