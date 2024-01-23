2024年新北歐亞美洲國際航路首波招募全面啟動！昨日教育局辦理「用專業與世界交朋友 新北2024年歐亞美洲國際航路 啟動記者會」，攜手樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工4校師生共同在「用專業與世界交朋友」專屬護照上蓋下5團特色海關戳章，象徵歐亞美洲國際航路招募正式啟動。

教育局表示，新北技職教育國際化，2024領先全國發展出4大全新國際見學方案，包含全國首創專屬國中生至美國加州產學職業試探之「國際適性職業試探」方案；全國創新新北技職好手用專業挑戰歐亞四國之「技職國際產業見學」方案；全國唯一國際技職青年大使讓世界看見台灣之「國際技職領袖人才」方案；全國領先最強技藝金手征服德美日多國之「頂尖金手國際交流」方案。

首波招募由新北技高生專屬「技職國際產業見學」及國中生專屬「國際適性職業試探」率先啟動，參與學生僅自行負擔旅費，行前培訓課程及帶隊教師則公費補助。技職國際產業見學由樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工徵選不同專業群科學生赴日本、法國、比利時、荷蘭見學，分別學習服裝時尚設計香奈兒刺繡、餐飲米其林料理與法式甜點製作、商業管理及日系工藝等專業技能，共提供108個機位。

「國際適性職業試探」則由樟樹國際實中攜手美國矽谷MetroED職業中心，預計甄選20位國中生於6月12日至6月22日赴美學習，課程包含工業、家事、醫護類探索課程及產業參訪等，申請報名至2月23日截止，歡迎國中學生踴躍報名參加。

2023年參加過「國際適性職業試探」的鷺江國中陳昱璇同學表示，最有趣的是醫護試探解剖課，課程提供完整一隻小豬，老師只有一個指示，依據自己的想法解剖，我們可以自主設定想要怎麼學，老師再給指導。不用擔心語言不通，只要願意和主動，美國同學都很有趣。

預計要參加「技職國際產業見學」方案的淡水商工餐飲科二年級鄭竹妘同學說，最感興趣的專業科目就是烘焙，非常期待能參加法比荷米其林餐飲國際交流課程，學習傳統且精緻的甜點。謝謝教育局的支持還有學校舉辦這次的活動，更要謝謝爸媽贊助旅費，讓自己因為這次的旅行，能看到更不一樣的世界。

教育局表示，為擴大與普及推動技職教育國際化，同時向下扎根國中國際職探體驗，「技職國際產業見學」及「國際適性職業試探」皆採甄選方式進行，只要符合年齡及就讀科系等規定資格條件即可報名參加，入選學生可獲邀參加行前專業國際教育培訓及返國成果發表等，對於本次5團國際航路有興趣者，請至各校官網查詢最新資訊。