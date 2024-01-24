未來，操之在己！教育部青年發展署辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案─青年體驗學習計畫」，鼓勵高中職畢業生在進入大學前，規劃2至3年自主學習，給自己充分探索與行動的時間，拓展多元生活面向，並訓練生涯規劃能力，以發展未來人生方向。113年度計畫報名將於113年3月18日上午11時截止，歡迎高中職應屆畢業生至方案填報系統(https://young.cloud.ncnu.edu.tw/)報名，展開屬於自己的無限可能。

海聲華德福實驗高中畢業學生廖晨傑在高中時期就意識到自己對生物的興趣，但生物領域很大，到底應該如何聚焦？而興趣又真的可以等同志向嗎？為了更加確認自己的方向，他在109年度報名3年期程的青年體驗學習計畫，首先透過47天徒步環島，跳脫興趣，與自己進行對話聚焦；接著前往世界級的熱帶植物保存基地─辜嚴倬雲植物保種中心，深入了解標本製作與採集、植物生長觀測等技術，更精準的對焦到植物分類領域。有鑑於農務是植物相關產業中重要的一環，廖廖晨傑接續又前往雲林縣向農夫何嘉祿學習養蜂、精油製造、堆肥、碾米等生產端的作業，開啟對食農教育的全新探索。

另外，為了解植物分類學界的工作型態，廖晨傑更自薦擔任國立臺灣大學植物標本館志工，透過為上百種植物拍照建置檔案，系統性地認識植物分類歷史、架構和方法，將所學知識運用在日常對植物的觀察工作。同時，他也參與了海南島標本掃描計畫的進行，瞭解專案流程運作，累積寶貴的實務經驗。這些歷練都幫助他在專業領域發展上打下堅實的基礎。

回顧自己的體驗學習歷程，廖晨傑表示：「興趣和熱情是驅使我繼續探索的動力，感謝單位願意提供計畫青年見習機會，在3年體驗學習過程，除了專業學習，我也對興趣有重新的認可，進一步確定未來方向。」而他也在112學年度透過大學特殊選才獨招如願考上國立宜蘭大學森林暨自然資源學系，用行動持續對植物生態的鑽研。

青年朋友們，夢想就在眼前，現在就開始行動，參與體驗學習吧！歡迎至Youtube觀看「選擇的多重宇宙」影片（https://youtu.be/_Utx3Rb6x88），了解更多學長姊的故事。想知道更多計畫資訊，請至青年署官網（https://www.yda.gov.tw/）或壯遊體驗學習網（https://youthtravel.tw/）瀏覽。