113年全國大專校院校長會議1月25及26日於朝陽科技大學舉行，會議主題「智慧時代、創新永續」，邀請全國158所公私立大專校院(含軍警校院、系統大學及空中大學)校長參與，共同探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

教育部潘部長表示，全國大專校院校長會議的召開，對高教發展有其重大意義，教育部推動高教深耕計畫，第二期將投入970餘億元，鼓勵各大學找到辦學優勢，並發展自身特色。為提升教師待遇，今年起調整公立大專教師學術研究加給15%；也透過跨部會合作，吸引國際人才來臺就學、留臺工作。潘文忠表示，面對全球環境、科技及產業快速變遷的挑戰，政府對於高等教育的投資逐年提高，從2016年編列863億元預算，成長到2024年的1,280億元，教育部會持續聽取各大學的意見，持續提供資源，並與跨部會合作，創造永續的高等教育環境。

上午場次，國科會吳主委提到因應國際未來挑戰，數位轉型、淨零轉型等趨勢，未來將鞏固基礎科研、強化重點人才培育，期望與產學研攜手培育跨域高階科技人才，提前布局臺灣未來10年的產業創新，邁向2035科技願景。教育部技術及職業教育司司長楊玉惠說明「國際學生來臺留臺政策」，助力學校更加瞭解未來如何與各國對接人才培育，網羅優質國際人才來臺就學及就業。

下午場次由五大協進會安排專家學者就「從USR到SDGs的永續高等教育」及「從數位化到智慧化的創新教學」分享相關經驗及可行作法，期能引領學校擘劃不同風貌的大學藍圖，培育符合新時代的優質人才。最後進行分組討論，就「人工智慧化時代未來關鍵人才之培育」、「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」、「高教師資之留才攬才策略」及「產業與大學共同培育人才之瓶頸及突破」等議題交流意見，提出相關問題的解決方法。期待透過本次會議，各校校長集思廣益，激盪出新思維及新作法，以因應未來高等教育之挑戰。