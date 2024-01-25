2024台維斯盃世界組總決賽資格戰-中華對法國（2024 Davis Cup Qualifiers - TPE vs FRA）將於今年2月3日至4日在臺北市網球中心點燃戰火，2月2日在臺北漢來大飯店的抽籤儀式暨賽前記者會，屆時雙方總教練張孝雍、Paul Henri-Mathieu和全體隊員都將出席，同時抽出本次對戰組合。

被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年吸引世界頂尖的男子好手披上國家隊戰袍，為國爭取榮譽。中華代表隊首度前進世界組總決賽資格戰，將於主場迎戰法國代表隊，力拚臺灣網球史上的最佳紀錄。本次賽事攸關進軍世界組最終16強資格，分別於首日進行前2點單打、次日進行第3點雙打及後2點單打。率先贏得3點的隊伍，將取得9月前進世界組總決賽小組賽的資格。

本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含單打世界排名第202位的許育修和第240位的吳東霖領銜，也有世界排名第292位，人稱「夜市球王」的曾俊欣，三人近年都曾獲得挑戰賽單打冠軍，排名屢創新高，成績亮眼；雙打部分，黃琮豪去年除了在台塑盃男網賽封王，更是2022年的成都世大運男雙金牌、杭州亞運混雙銀牌得主。除上述幾位名將外，曾多次披上國家隊戰袍，並於2017臺北世大運與2022杭州亞運取得金牌的莊吉生，則將運用個人豐富的大賽經驗，帶領我國朝勝利邁進。

法國隊在新任總教練Paul Henri-Mathieu的帶領之下，同樣精銳盡出，包括該國男單排名前3的好手：Adrian Mannarino（世界第19位）、Ugo Humbert（世界第20位）及Arthur Fils（世界第34位）。其中Mannarino去年以34歲的年紀打出生涯年，整季贏得3座巡迴賽單打冠軍，世界排名更於今年初締造新高。至於Humbert於去年贏得該年首冠後，單打達到生涯最佳排名；Fils則憑藉2023年破繭而出的表現，獲頒ATP年度新秀獎。除單打選手星光熠熠，雙打更有過去曾稱霸大滿貫男雙的Nicolas Mahut（5度封王）及Edouard Roger-Vasselin（2014年法網）等好手。Mahut於2015至2019年間分別贏得四大賽男雙冠軍，完成「雙打全滿貫」成就。兩位雙打老將更以七月的巴黎奧運為目標，實力不容小覷。

中華民國網球協會表示，本屆中法大戰將在2月3日及4日於臺北市網球中心室內球場進行，在國內球迷踴躍支持之下，賽事門票已全數售罄，現場無門票販售。此外，由於網球中心附設停車場的車位有限，敬請球迷朋友多加利用大眾運輸前往觀賽，為中華健兒加油打氣、一同攜手捍衛主場。賽事也特別邀請歷屆台維斯盃國手，前來比賽現場共襄盛舉，一同見證歷史性時刻。如無法到現場觀賽的民眾，也可透過MOD博斯數位台的現場直播，收看選手的精彩對戰。

教育部體育署表示，本屆賽事我代表隊將做足準備，全力迎戰爭取榮譽。未來也將輔導體育團體積極爭取更高等級的國際賽事，讓國人可在臺欣賞更高水準的競技表現。